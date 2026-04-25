TEK-esek lepték el Kelenföldet, ezt kell tudni!

Megdöbbentő hírek láttak napvilágot szombaton. Túszdráma volt Kelenföldön.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 14:20
Mesterlövészek és TEK-esek lepték el szombat reggel Kelenföldön az Etele út környékén lévő társasházat - tudta meg a Bors. Úgy tudni, hogy túszdráma volt az épületben. 

Túszdráma volt Kelenföldön / Fotó: BORS

TEK-esek lepték el a társasházat

Állig felfegyverkezve, golyóálló mellényben érkeztek a TEK emberei szombat reggel Kelenföldre az egyik társasházhoz. 

Elvileg túsztárgyalás történik az épületben. Érkeztek mesterlövészek is a házhoz. Több TEK-es is van az utcán teljesen menetfelszerelésben és rendőrök is vannak velük 

- mondta el egy helyi lakos a Borsnak. 

A lap információi szerint egy fiatal férfi tartja fogva a párját, vele tárgyalnak a TEK-esek és hatóságok. 

A rendőrség közleményt is adott a történtek kapcsán: 

Tájékoztatjuk, hogy 2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége  is a helyszínre ment.  A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a  rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során személyi sérülés nem történt.


 

 

