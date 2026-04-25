TEK-esek lepték el Kelenföldet, ezt kell tudni!

Megdöbbentő hírek láttak napvilágot szombaton. Túszdráma volt Kelenföldön.
Mesterlövészek és TEK-esek lepték el szombat reggel Kelenföldön az Etele út környékén lévő társasházat - tudta meg a Bors. Úgy tudni, hogy túszdráma volt az épületben.
Állig felfegyverkezve, golyóálló mellényben érkeztek a TEK emberei szombat reggel Kelenföldre az egyik társasházhoz.
Elvileg túsztárgyalás történik az épületben. Érkeztek mesterlövészek is a házhoz. Több TEK-es is van az utcán teljesen menetfelszerelésben és rendőrök is vannak velük
- mondta el egy helyi lakos a Borsnak.
A lap információi szerint egy fiatal férfi tartja fogva a párját, vele tárgyalnak a TEK-esek és hatóságok.
A rendőrség közleményt is adott a történtek kapcsán:
Tájékoztatjuk, hogy 2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során személyi sérülés nem történt.
