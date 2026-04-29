Fejlemény: kiderült, miért lőttek a solymári kék óvodára
Súlyos testi sértés kísérlete miatt indítottak eljárást az ellen a 71 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint belőtt a solymári kék óvoda épületébe kedd kora délután – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán.
A police.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
Az óvodába becsapódott lőszer egy légfegyverből származik, a lövést pedig egy szemközti társasházból adták le. A 71 éves férfi vallomása szerint egy fán ülő galambra célzott, de eltévesztette, így a lövedék az óvoda ablakán csapódott be – közölték.
A rendőrség beszámolója szerint a férfi lakásában tartott kutatás során előkerült négy vadászlőfegyver és egy légpisztoly, valamint kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye.
A Solymári Polgármesteri Hivatal szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy lövedék törte át az egyik csoportszoba nyitott ablakának redőnyét, majd a falról a földre esett, senki nem sebesült meg. A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek, és a feltételezett elkövetőt előállították – írja az MTI.
