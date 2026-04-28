Emberölés történt – nyomoz a magyar rendőrség
Nem akárhonnan került elő a holttest. Emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
Bejelentést kaptak a Dombóvári Rendőrkapitányság rendőrei, miszerint egy 57 éves döbröközi nőt mintegy két hete nem láttak. A rendőrök körözést rendeltek el, majd kivonultak az eltűnt személy lakóhelyére, melynek átvizsgálása során, az udvaron lévő kútból – a katasztrófavédelem munkatársainak közreműködésével – egy holttestet emeltek ki. A helyszínre igazságügyi orvosszakértő is érkezett. A holttest azonosítása megtörtént. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
Elfogták az emberölés gyanúsítottját
A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi lakost a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették – közölte a kedden a rendőrség.
