Emberölés történt – nyomoz a magyar rendőrség

Nem akárhonnan került elő a holttest. Emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 10:28
Módosítva: 2026.04.28. 10:32
Bejelentést kaptak a Dombóvári Rendőrkapitányság rendőrei, miszerint egy 57 éves döbröközi nőt mintegy két hete nem láttak. A rendőrök körözést rendeltek el, majd kivonultak az eltűnt személy lakóhelyére, melynek átvizsgálása során, az udvaron lévő kútból – a katasztrófavédelem munkatársainak közreműködésével – egy holttestet emeltek ki. A helyszínre igazságügyi orvosszakértő is érkezett. A holttest azonosítása megtörtént. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

Elfogták az emberölés gyanúsítottját

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi lakost a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették – közölte a kedden a rendőrség.

 

