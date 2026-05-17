Mentőhelikopter szállt le az M1-esen: brutális tömegkarambol történt

Rohantak a tűzoltók, miután egymásnak ütközött két személygépkocsi és egy kisbusz az M1-es autópályán, Győr felé, a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon, a 25-ös kilométerszelvénynél.

Súlyos baleset történt az M1-es autópályán, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Tömegkarambol történt az M1-es autópályán, a mentőhelikoptert is riasztani kellett

A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom - számol be róla a katasztrófavédelem.