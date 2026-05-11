Sokkoló felvétel az M1-esen történt kamionbalesetről - Videó!

Az M1-es autópályán gyakoriak a balesetek, és az elmúlt hónapokban jelentősen megnehezítette a közlekedést a folyamatos bővítések és terelések is. Vannak esetek, amikor másodperceken múlik, hogy nem lesz tragédia, ez így történt a napokban is. Most újabb sokkoló videó került fel az internetre egy M1-es balesetről.

Sokkoló kamionbeleset az M1-esen - Videó!

A felvételen látszik, ahogy a kamion - egyelőre ismeretlen okból - elhagyja a sávját és a betonfal nyitóelemének ütközik. A súlyos balesetről az MKIF Zrt. Facebook-oldalán tettek közzé egy videót. A posztban arról is beszámoltak, hogy a jármű az ütközés következtében felborult, és a szalagkorláton állt meg; a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba, írja a Kemma.

A balesetet előidéző okot nem tudják: lehetett rosszullét, vezetés közbeni telefonálás, elalvás, figyelmetlenség, esetleg műszaki hiba. A betonfal viszont jelesre vizsgázott, a munkaterületre érkező brigádszállító autó utasainak életét minden bizonnyal megmentette.