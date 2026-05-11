RETRO RÁDIÓ

Sokkoló felvétel az M1-esen történt kamionbalesetről - Videó!

Súlyos sérüléseket szenvedett a sofőr, miután betonfalnak ütközött. Ismét centiken múlt a tragédia, a kamionos M1-es balesetről videófelvétel is készült.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 19:55
M1 M1 baleset kamion

Az M1-es autópályán gyakoriak a balesetek, és az elmúlt hónapokban jelentősen megnehezítette a közlekedést a folyamatos bővítések és terelések is. Vannak esetek, amikor másodperceken múlik, hogy nem lesz tragédia, ez így történt a napokban is. Most újabb sokkoló videó került fel az internetre egy M1-es balesetről.

Sokkoló kamionbeleset az M1-esen - Videó!
Sokkoló kamionbeleset az M1-esen - Videó!
Forrás: Facebook

Sokkoló kamionbeleset az M1-esen - Videó!

A felvételen látszik, ahogy a kamion - egyelőre ismeretlen okból - elhagyja a sávját és a betonfal nyitóelemének ütközik. A súlyos balesetről az MKIF Zrt. Facebook-oldalán tettek közzé egy videót. A posztban arról is beszámoltak, hogy a jármű az ütközés következtében felborult, és a szalagkorláton állt meg; a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba, írja a Kemma.

A balesetet előidéző okot nem tudják: lehetett rosszullét, vezetés közbeni telefonálás, elalvás, figyelmetlenség, esetleg műszaki hiba. A betonfal viszont jelesre vizsgázott, a munkaterületre érkező brigádszállító autó utasainak életét minden bizonnyal megmentette.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu