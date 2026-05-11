Nyomoz a rendőrség: Hamisított katonai behívókat terjesztettek Dömösön

Figyelem! A képen látható katonai behívó nem valódi, megtévesztésről van szó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 19:25
Hamisított katonai behívók miatt zaklatás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen az Esztergomi Rendőrkapitányság - közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.

Hamis katonai behívókat terjesztettek Dömösön
Forrás: Police.hu

A tájékoztatás szerint online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó.

 

Ezért kérik, hogy amennyiben bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve, ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555-111.

