Feltárultak az ufóakták: döbbenetes sebességgel mozgó objektumot észlelt a hadsereg

Több száz fájl került nemrég nyilvánosságra. A felvételek közül az egyik legmegdöbbentőbb az, melynek során az amerikai hadsereg vett filmre egy Görögország felett repülő, feltételezett ufót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 20:30
Több mint 100, az ufókkal kapcsolatos fájlt – köztük fényképeket, videókat és átiratokat –, hoztak nyilvánosságra a napokban, Donald Trump amerikai elnök utasítására. A fájlok közt megtalálhatók olyan felvételek a Hold felszínéről, amelyeken megmagyarázhatatlan légi jelenségek láthatók, valamint több országból származó észleléseket is bemutatnak az elmúlt évtizedekből.

Több 100, az ufókkal kapcsolatos fájl került most nyilvánosságra Fotó: Unsplash/Illusztráció

Különös formájú ufót vett filmre a hadsereg

Az egyik legtisztább és leghihetetlenebb felvétel az Egyesült Királyságtól nem messze készült, és ami egyike a Pentagon által közzétett 28 videónak. A felvételt még 2024. január 1-jén rögzítették Görögország felett egy amerikai katonai repülőgépből. Ekkor egy ragyogó, fehér objektum bukkant fel, amely gyorsan emelkedett a felhők között. Amikor a kamera ráközelített, rombusz alakúnak tűnt, amely alatt mintha valamilyen tárgy lógott volna. 

A klipet hanganyag nélkül tették közzé, de a hozzá tartozó felirat szerint az objektum nagyjából 434 csomós sebességgel mozgott, ami 791 km/h-nak felel meg. A megfigyelő továbbá arról is beszámolt, a pilóta nélküli űrhajót csak rövidhullámú infravörös (SWIR) érzékelővel lehetett észlelni.

A napokban nyilvánosságra hozott dokumentumok több évtizednyi bizonyítékot tartalmaznak az 50-es évektől egészen napjainkig. Ezek közt megtalálhatók az FBI által 1999-ben szilveszterkor készített képek, amelyeken két különálló fekete pont látható az égen, a legelképesztőbb azonban talán két, az Apollo-küldetés során készült fotó. Az Apollo–17 küldetés során nyilvánosságra hozott átiratok és fényképek tanúsága szerint a legénység tagjait teljesen lenyűgözték azok a rejtélyes törmelékdarabok, amelyek követni kezdték az űrhajójukat.

Pete Hegseth védelmi miniszter elmondása szerint a dokumentumokat azért hozták most nyilvánosságra, hogy a nyilvánosság levonhassa a maga következtetéseit, mialatt magánszektorbeli szakértőket kértek fel a nyers adatok elemzésére – írja a Daily Star.

 

