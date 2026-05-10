Feltárultak az ufóakták: döbbenetes sebességgel mozgó objektumot észlelt a hadsereg

Több mint 100, az ufókkal kapcsolatos fájlt – köztük fényképeket, videókat és átiratokat –, hoztak nyilvánosságra a napokban, Donald Trump amerikai elnök utasítására. A fájlok közt megtalálhatók olyan felvételek a Hold felszínéről, amelyeken megmagyarázhatatlan légi jelenségek láthatók, valamint több országból származó észleléseket is bemutatnak az elmúlt évtizedekből.

Különös formájú ufót vett filmre a hadsereg

Az egyik legtisztább és leghihetetlenebb felvétel az Egyesült Királyságtól nem messze készült, és ami egyike a Pentagon által közzétett 28 videónak. A felvételt még 2024. január 1-jén rögzítették Görögország felett egy amerikai katonai repülőgépből. Ekkor egy ragyogó, fehér objektum bukkant fel, amely gyorsan emelkedett a felhők között. Amikor a kamera ráközelített, rombusz alakúnak tűnt, amely alatt mintha valamilyen tárgy lógott volna.

A klipet hanganyag nélkül tették közzé, de a hozzá tartozó felirat szerint az objektum nagyjából 434 csomós sebességgel mozgott, ami 791 km/h-nak felel meg. A megfigyelő továbbá arról is beszámolt, a pilóta nélküli űrhajót csak rövidhullámú infravörös (SWIR) érzékelővel lehetett észlelni.

The United States Central Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon (UAP) to the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) consisting of one minute and five seconds of video…

A napokban nyilvánosságra hozott dokumentumok több évtizednyi bizonyítékot tartalmaznak az 50-es évektől egészen napjainkig. Ezek közt megtalálhatók az FBI által 1999-ben szilveszterkor készített képek, amelyeken két különálló fekete pont látható az égen, a legelképesztőbb azonban talán két, az Apollo-küldetés során készült fotó. Az Apollo–17 küldetés során nyilvánosságra hozott átiratok és fényképek tanúsága szerint a legénység tagjait teljesen lenyűgözték azok a rejtélyes törmelékdarabok, amelyek követni kezdték az űrhajójukat.

Pete Hegseth védelmi miniszter elmondása szerint a dokumentumokat azért hozták most nyilvánosságra, hogy a nyilvánosság levonhassa a maga következtetéseit, mialatt magánszektorbeli szakértőket kértek fel a nyers adatok elemzésére – írja a Daily Star.