UFO, drón, vagy rakéta? Rejtélyes fényt észleltek az éjszakai égbolton

A földönkívüliek kérdése már hosszú évek óta lázban tartja az emberiséget – elvégre, ki ne lenne kíváncsi arra, vajon létezik-e a mi bolygónkon túl is intelligens élet? Az elmúlt időszakban kiváltképp fellendült az érdeklődés a témával kapcsolatban, amióta több aggasztó eltűnésre, illetve halálesetre is sor került az UFO-kutatók körében, a közelmúltban pedig a volt amerikai elnök, Barack Obama megerősítette, hogy hisz az idegenekben, noha még sosem találkozott eggyel sem, illetve, a feltételezésekkel ellentétben, az Egyesült Államok sem rejtegeti őket.

Rejtélyes UFO-t láttak az éjszakai égbolton

Rejtélyes UFO bukkant fel az égen

A feltételezett észlelések száma is szinte napi szinten nő: nemrégiben például Nyugat-Kanadában lett néhány lakos szemtanúja egy igazán különös jelenségnek. Az ekkor készült videó tanúsága szerint egy szokatlan, világító fényfoltot láttak lebegni az éjszakai égbolton kedden, nem sokkal este 10 után.

A történtek után a Brit Columbia és a szomszédos Alberta helyi közösségi média csoportjait majdhogynem elárasztották a meghökkentő jelenségről készült videók, illetve, a találgatások is beindultak annak kapcsán, pontosan mi jelent meg az égen. Sokan kapásból azzal az elmélettel álltak elő, hogy a furcsa fényfolt bizonyára földönkívüli eredetű lehetett, ám akadtak ennél racionálisabb magyarázatok is. A szkeptikusabb felhasználók többek közt a drónt és a lufit említették, de felmerült, hogy talán egy rakétaindítás eredménye volt a jelenség: ez utóbbi tűnt egyébként a legvalószínűbbnek is, miután a hírek szerint Kaliforniában körülbelül egy órával a tömeges észlelés előtt történt egy rakétakilövés – írja a Coast to Coast AM.

