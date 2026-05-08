Újabb NASA-hoz köthető tudós hunyt el, miután leleplezte az UFO-elméletet

A megdöbbentő állítások azután kerültek felszínre, miután a Hadügyminisztérium nyilvánosan megerősítette, hogy futurisztikus energiafegyvereket – másnéven DEW-ket – használ katonai műveletekben. A minisztérium technológiai igazgatója, Emil Michael hétfőn egy hátborzongató X-bejegyzésben írt a technológiáról.

A 34 éves tudós azzal fenyegetőzött, hogy leleplezi az UFO-kkal és az antigravitációs technológiával kapcsolatos elméleteket. Fotó: SNEHIT PHOTO / Shutterstock

„Az irányított energiájú fegyverek remek kiegészítői az arzenálunknak…” – olvasható a bejegyzésben egy lézersugárral tüzelt kép mellett, amelyen egy katona fájdalmasan a fejét fogta. A bejegyzés szerint a DEW-k koncentrált elektromágneses energiát vagy atomi és szubatomi részecskéket használnak drónok, elektronikus rendszerek és akár ellenséges csapatok megbénítására.

A bejelentés látszólag megerősítette azokat a régóta fennálló állításokat, miszerint az amerikai kormány évek óta titokban sci-fi stílusú fegyvereket fejleszt.

Az egyik legismertebb személyiség, aki állítólag meghúzta a vészharangot, a 34 éves Amy Eskridge tudós volt, aki antigravitációs rendszereket, UFO-kat és földönkívüli életet kutatott. Az alabamai Huntsville-ből származó Eskridge állítólag azt mondta ismerőseinek, hogy 2022-ben bekövetkezett halála előtt röviddel saját otthonában támadták meg egy irányított energiafegyverrel – írja a The Sun.

Nem állt közvetlenül a NASA alkalmazásában, de családja és a Huntsville-ben – a NASA Marshall Űrközpontjának egyik fő központjában – végzett kutatásai révén számos jelentős kapcsolat fűzte az ügynökséghez. A hatóságok szerint azonban a nő öngyilkosság következtében halt meg.

Franc Milburn nyugalmazott brit hírszerző tiszt azonban azt állította, hogy valójában a repülőgépiparhoz, a védelemhez és az UFO-kutatáshoz kapcsolódó érzékeny információk miatt lett a célpont.

Bár az Eskridge-dzsel kapcsolatos vádakat soha nem bizonyították be, az amerikai hadsereg az elmúlt években nyíltan tesztelt hasonló lézerrendszereket. A Pentagon állítólag közel 790 millió dollárt kért DEW programokra a 2025-ben. A felszerelt rendszer állítólag fénysebességgel bocsát ki sugarakat, hogy hatástalanítsa a levegőben lévő drónokat.