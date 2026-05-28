Feszültséggel teli lesz a levegő: ezek a csillagjegyek jobb, ha vigyáznak
Ezt mondja a csütörtöki horoszkóp. Nehéz nap vár egyes csillagjegyekre.
2026. május 28-án a Hold-Mars szembenállása néhány csillagjegy számára feszültséget generált. Vannak, akik jobban teszik, hogyha vigyáznak vagy legalábbis óvatosabban járnak el csütörtökön. Ezt mondja a csütörtöki horoszkóp.
Feszültség vár néhány csillagjegyre
Kos
Csütörtökön nemcsak a Hold–Plútó kvadrát, hanem a Hold–Mars szembenállás is feszültséget hoz, és elsősorban ez utóbbi jelezhet gondot. Egy szituációban ugyanis elragadhatja az indulat, a düh, utána pedig szorongást, félelmet kelt, hogy így reagál. A legjobb az lenne, ha az egészet megelőzné, és eleve nem menne bele ilyen méltatlan helyzetbe.
Bika
A retrográd Plútó kvadrát fényszöge erősen hat önre. Ez nem egy feszültségmentes energia, de nagy segítségre lesz. Megmutatja például, hogy mi az, ami működik, és mi az, amitől jobb lenne megszabadulni, vagy amin változtatnia kellene.
Ikrek
Ez a tökéletes nap lenne arra, hogy kimondja azt, amire rájött, illetve amit összerakott fejben. Megkönnyebbül, ha kimondja. minden a másik félnek is lehetősége ad arra, hogy a saját nézeteit ön elé tárja. Ebből még akár békülés, tisztázás, megbékélés is lehet.
Rák
Ha döntési helyzetbe kerül csütörtökön, akkor hallgasson elsősorban a megérzésére. Most minden egy irányba mutat, persze csak akkor, ha nyitott a jelekre, és tud olvasni is bennük. Egy baráti beszélgetés is nagyon sokat jelenthet.
Oroszlán
Kettős érzések lehetnek önben csütörtökön egy helyzetben. Az egyik fele azt mondja, persze, csinálja, és tegye meg a legfontosabb lépéseket. A másik ugyanakkor visszatartja, megfontoltságra inti. Nehéz lesz dönteni... Az intuíciója segít!
Szűz
Ha valakinek elképesztő megérzései lehetnek csütörtökön, az minden bizonnyal ön lesz – a retrográd Plútó erős hatása miatt. Lehet, hogy egy személlyel kapcsolatosan jelez az intuíciója. Ha pedig emlékszik az álmára, mindenképpen írja fel magának, mert most üzenetet hozhat az univerzumból.
Mérleg
Valakivel, akivel a kapcsolata nem mondható önfeledtnek, történhet valami, ami mindent megváltoztat önben. Előfordulhat, hogy eddig kritikusan szemlélte az illetőt, de ma ez átfordulhat egy őszinte beszélgetésnek köszönhetően.
Skorpió
Előhozat félelmeket, és tűpontos meglátásokat is a Plútó – és nehéz lesz eldönteni, hogy épp melyikkel van dolga... Bizonyos szempontból nagyon élesen és gyorsan átlát mindent, ugyanakkor elvihetik a félelmei, teljesen negatív irányba. Kezeljen ma mindent fenntartással! Holnapra kitisztul a kép.
Nyilas
Csütörtökön úgy alakulhat, hogy egy bizonyos ügyben a sorsra kell hagyatkozni, mivel olyan tényektől függ egy kimenetele, amire amúgy sincs ráhatása. Ez pont jó „lecke” arra, hogy megtanuljon bízni. Várja meg, milyen kockát dob önnek most a gép.
Bak
Önt nem tudja kimozdítani a Plútó kvadrát, mert nagyon stabil. Ráadásul kiderül, hogy valaki, aki az ön számára sem közömbös, nagyon jó véleménnyel van önről, ami egy kezdődő barátság vagy akár szerelem első lépése lehet. Most csak arra figyeljen, hogy ne siettesse a dolgot.
Vízöntő
Csütörtökön érzelmileg hajlamos lehet a túlzásokra. Például túlságosan is nagy hatással lehet önre egy hír vagy egy információ, és könnyen lehet, hogy hajlamos lesz messzemenő következtetéseket levonni belőle.
Halak
Csütörtökön rivalizálás, féltékenységi jelenetek főszereplőjévé válhat, vagy akaratán kívül valakiből ilyen érzéseket válthat ki. Legyen tisztában vele, hogy ez nem az ön hibája, nem kell magára vennie. Próbáljon meg kívül maradni minden konfliktusból.
