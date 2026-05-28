Feszültséggel teli lesz a levegő: ezek a csillagjegyek jobb, ha vigyáznak

2026. május 28-án a Hold-Mars szembenállása néhány csillagjegy számára feszültséget generált. Vannak, akik jobban teszik, hogyha vigyáznak vagy legalábbis óvatosabban járnak el csütörtökön. Ezt mondja a csütörtöki horoszkóp.

Szemben áll a Hold és a Mars, érkezik a feszültség néhány csillagjegy számára / Fotó: Freepik - illusztráció

Feszültség vár néhány csillagjegyre

Kos

Csütörtökön nemcsak a Hold–Plútó kvadrát, hanem a Hold–Mars szembenállás is feszültséget hoz, és elsősorban ez utóbbi jelezhet gondot. Egy szituációban ugyanis elragadhatja az indulat, a düh, utána pedig szorongást, félelmet kelt, hogy így reagál. A legjobb az lenne, ha az egészet megelőzné, és eleve nem menne bele ilyen méltatlan helyzetbe.

Bika

A retrográd Plútó kvadrát fényszöge erősen hat önre. Ez nem egy feszültségmentes energia, de nagy segítségre lesz. Megmutatja például, hogy mi az, ami működik, és mi az, amitől jobb lenne megszabadulni, vagy amin változtatnia kellene.

Ikrek

Ez a tökéletes nap lenne arra, hogy kimondja azt, amire rájött, illetve amit összerakott fejben. Megkönnyebbül, ha kimondja. minden a másik félnek is lehetősége ad arra, hogy a saját nézeteit ön elé tárja. Ebből még akár békülés, tisztázás, megbékélés is lehet.

Rák

Ha döntési helyzetbe kerül csütörtökön, akkor hallgasson elsősorban a megérzésére. Most minden egy irányba mutat, persze csak akkor, ha nyitott a jelekre, és tud olvasni is bennük. Egy baráti beszélgetés is nagyon sokat jelenthet.

Oroszlán

Kettős érzések lehetnek önben csütörtökön egy helyzetben. Az egyik fele azt mondja, persze, csinálja, és tegye meg a legfontosabb lépéseket. A másik ugyanakkor visszatartja, megfontoltságra inti. Nehéz lesz dönteni... Az intuíciója segít!

Szűz

Ha valakinek elképesztő megérzései lehetnek csütörtökön, az minden bizonnyal ön lesz – a retrográd Plútó erős hatása miatt. Lehet, hogy egy személlyel kapcsolatosan jelez az intuíciója. Ha pedig emlékszik az álmára, mindenképpen írja fel magának, mert most üzenetet hozhat az univerzumból.

Mérleg

Valakivel, akivel a kapcsolata nem mondható önfeledtnek, történhet valami, ami mindent megváltoztat önben. Előfordulhat, hogy eddig kritikusan szemlélte az illetőt, de ma ez átfordulhat egy őszinte beszélgetésnek köszönhetően.