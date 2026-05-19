Horoszkópod alapján ez a Szent vigyáz rád!

Az asztrológusok megjegyzik, hogy minden állatöv-jelhez tartozik egy szent. Egyesek azt is feltételezik, hogy a tizenkét állatöv-jel a tizenkét apostolt szimbolizálja. Függetlenül attól, hogy miben hiszel, van egy szent, aki összhangban áll a csillagjegyed energiájával, tulajdonságaival és isteni spirituális sorsával. Ez a bizonyos szent minden lehetséges módon segíteni és támogatni szeretne téged. Hisz a kozmikus energiádban, és szeretné látni, ahogy spirituális lényként fejlődsz. Horoszkópod alapján ez a Szent tartozik hozzád!

Íme a horoszkópokhoz tartozó Szentek

Kos: Szent Johanna d’Arc

Minden Kosban ott rejlik a harci szellem. Uralkodó bolygód a Mars, a cselekvés és az agresszió bolygója, ami miatt veled számolni kell. Bár a legtöbb szent a maga módján lázadó, egyikük sem tükrözi olyan pontosan a szellemedet, mint Johanna d’Arc. Úgy fogod érezni, hogy Szent Johannával kell együttműködnöd, mert ő egy hős. A katonák védőszentjeként Jeanne d’Arc azt a lángoló bátorságot képviseli, amelyet akkor érzel, amikor kiállsz az igazság mellett. Hívd segítségül Szent Jeanne-t, amikor bátorságra van szükséged, hogy állást foglalj.

Bika: Szent Kristóf

Soha nem fogod magad egyedül érezni, ha útmutatást kérsz Szent Kristóftól. Más csillagjegyekkel ellentétben kissé habozóbb vagy. A rögzített földi energiád óvatosságot és konzervativizmust sugároz, ezért nem szeretsz felesleges utakra indulni. Ez a habozás azonban visszatarthat attól, hogy a sorsod után menj. Szent Kristóf segít majd abban, hogy veled tart. Az utazás védőszentjeként Szent Kristóf isteni védelmet és segítséget nyújt, miközben haladsz az utadon. Ha tudod, hogy ez a védőszent melletted áll, az önbizalmat ad ahhoz, hogy előrehaladj.

Ikrek: Páduai Szent Antal

Az Ikrek elvesztett valamit, amit nem lehet megtalálni. Mint változékony levegőjel hajlamos vagy egyszerre mindenhol ott lenni. Mivel a figyelmedet különböző irányokba megosztod, állandóan meggondolod magad és új dolgokat próbálsz ki. Bár a változás jó dolog, a szeszélyesség miatt könnyen szem elől tévesztheted a számodra fontos tárgyakat, az időt, vagy akár a céljaidat is. Szerencsére Szent Antal itt van, hogy segítsen. Hívhatod Tonyt segítségért, hogy megtaláld, amit keresel, legyen az egy érzelmi értékű tárgy vagy akár az utad.