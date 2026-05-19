Horoszkópod alapján ez a Szent vigyáz rád!
Az asztrológus leleplezte. Minden csillagjegyhez tartozik egy Szent, aki vigyáz rá és végig kíséri az útján. Íme a horoszkóphoz tartozó Szentek listája.
Az asztrológusok megjegyzik, hogy minden állatöv-jelhez tartozik egy szent. Egyesek azt is feltételezik, hogy a tizenkét állatöv-jel a tizenkét apostolt szimbolizálja. Függetlenül attól, hogy miben hiszel, van egy szent, aki összhangban áll a csillagjegyed energiájával, tulajdonságaival és isteni spirituális sorsával. Ez a bizonyos szent minden lehetséges módon segíteni és támogatni szeretne téged. Hisz a kozmikus energiádban, és szeretné látni, ahogy spirituális lényként fejlődsz. Horoszkópod alapján ez a Szent tartozik hozzád!
Íme a horoszkópokhoz tartozó Szentek
Kos: Szent Johanna d’Arc
Minden Kosban ott rejlik a harci szellem. Uralkodó bolygód a Mars, a cselekvés és az agresszió bolygója, ami miatt veled számolni kell. Bár a legtöbb szent a maga módján lázadó, egyikük sem tükrözi olyan pontosan a szellemedet, mint Johanna d’Arc. Úgy fogod érezni, hogy Szent Johannával kell együttműködnöd, mert ő egy hős. A katonák védőszentjeként Jeanne d’Arc azt a lángoló bátorságot képviseli, amelyet akkor érzel, amikor kiállsz az igazság mellett. Hívd segítségül Szent Jeanne-t, amikor bátorságra van szükséged, hogy állást foglalj.
Bika: Szent Kristóf
Soha nem fogod magad egyedül érezni, ha útmutatást kérsz Szent Kristóftól. Más csillagjegyekkel ellentétben kissé habozóbb vagy. A rögzített földi energiád óvatosságot és konzervativizmust sugároz, ezért nem szeretsz felesleges utakra indulni. Ez a habozás azonban visszatarthat attól, hogy a sorsod után menj. Szent Kristóf segít majd abban, hogy veled tart. Az utazás védőszentjeként Szent Kristóf isteni védelmet és segítséget nyújt, miközben haladsz az utadon. Ha tudod, hogy ez a védőszent melletted áll, az önbizalmat ad ahhoz, hogy előrehaladj.
Ikrek: Páduai Szent Antal
Az Ikrek elvesztett valamit, amit nem lehet megtalálni. Mint változékony levegőjel hajlamos vagy egyszerre mindenhol ott lenni. Mivel a figyelmedet különböző irányokba megosztod, állandóan meggondolod magad és új dolgokat próbálsz ki. Bár a változás jó dolog, a szeszélyesség miatt könnyen szem elől tévesztheted a számodra fontos tárgyakat, az időt, vagy akár a céljaidat is. Szerencsére Szent Antal itt van, hogy segítsen. Hívhatod Tonyt segítségért, hogy megtaláld, amit keresel, legyen az egy érzelmi értékű tárgy vagy akár az utad.
Rák: Szent Monika
A család a legfontosabb számodra. Nagyon fontos számodra a családi élet, hiszen az asztrológia szerint a Rák jegyét az otthon, az ősi kötelékek és az anyaság jellemzi. Akár szüleidért imádkozol, akár az Istent kéred, hogy segítsen neked teherbe esni, Szent Monika meghallgatja imáidat. Ő az anyaság és a család védőszentje, ezért Szent Monika mindent megtesz, ami hatalmában áll, hogy segítsen a családi életedben. Tanácsot és útmutatást kérhetsz tőle a családi ügyek kezelésében. Szent Monika akár az a lelki család is lehet, amire szükséged van, ha nincs családod.
Oroszlán: Szent Miklós
Van-e nálad nagylelkűbb ember? Te egy nagyszívű tűzjegyű vagy, aki őszintén élvezi, hogy szerte a világban szeretetet és boldogságot terjeszt. Bár sok szent osztja a vidámságodat, különleges kötődést fogsz érezni Szent Miklós iránt, aki később a Mikulás alakjának ihletője lett. Kapcsolatot fogsz érezni Szent Miklóssal, mert ez a védőszent osztja a kedvességedet. Szent Miklós azért vált népszerűvé, mert titokban segített másoknak és jó cselekedeteket végzett. Mind te, mind Szent Miklós osztjátok azt a jóságos szellemet, amiért oly sokan szeretnek téged.
Szűz: Szent Katalin
Ha valaki alkalmas a feladatok elvégzésére az te vagy. Sokan bíznak rád rendkívül fontos felelősségeket és projekteket, mert tudják, hogy a tökéletességre törekszel. Munkamorálod és a kiválóság iránti elkötelezettséged tükröződik Szent Katalinban. Ő valóban forradalmi személyiség volt, mivel képes volt befolyásolni a pápaságot. Hozzád hasonlóan Szent Katalin is különleges feladatokat kapott, mert elkötelezett és intelligens volt. Tudni fogod, amikor Szent Katalin a közelben van, mert megerősíti a Merkúr által adott erősségeidet és azt a képességedet, hogy bármit is tűztél ki célul, azt el is éred.
Mérleg: Szent Valentin
Próbáltál már segítséget kérni a védőszentedtől a szerelemben? Mint Vénusz által uralt csillagjegy, természetesen vonzódsz a romantikához, az elkötelezettséghez és a házassághoz. Szent Valentin különleges helyet foglal el a szívedben, különösen a szerelem keresése során. Szent Valentin leginkább arról ismert, hogy titokban házasította össze a párokat, mivel hitt a szerelem erejében, annak ellenére, hogy tisztában volt a szabályszegés következményeivel. Romantikus ereje és hatása évszázadokkal később is eljut hozzád. Ne habozz Szent Valentin tanácsát kérni, miközben a lelki társadra vársz.
Skorpió: Hippói Szent Ágoston
Sok szent vonz téged, mert azonosulsz a traumáikkal, megpróbáltatásaikkal és a szentségbe vezető átalakulásukkal. Az összes szent közül, akikkel kapcsolatba kerülhetsz, Hippói Szent Ágoston áll hozzád a legközelebb. Szent Ágoston azon kevés szentek egyike, aki nyíltan és együttérzően beszél a bűnnel való viszonyáról. Ahelyett, hogy elkerülné ezeket a tabutémákat, ő magáévá teszi őket. Szent Ágoston nemcsak vállalja őket, hanem példát is mutat arra, hogyan lehet felülemelkedni rajtuk. Vonzódni fogsz Szent Ágoston iránt, mert benne fogod látni saját emberséged tükröződését.
Nyilas: Szent Tamás Aquinói
Az oktatáshoz és a spirituális filozófiákhoz kapcsolódsz, uralkodó bolygódnak, a Jupiternek köszönheted. Sok szent vonzódik majd hozzád, de Szent Tamás Aquinói már magáénak vallott téged. Szent Tamás Aquinói teológus volt, aki vallási és filozófiai elmélkedéseiről volt ismert. Még ha nem is értesz egyet Szent Tamás Aquinóival, értékelheted mélységét és tudását. Ha készen állsz arra, hogy megnyisd az elméd, Szent Tamás Aquinói örömmel segít emelni világnézeteden és bővíteni szellemiségedet.
Bak: Szent Máté
Szent Máté tudja, hogy nálad minden a szokásos módon zajlik. Te egy szorgalmas földi jel vagy, aki elszántan törekszik arra, hogy erős szakmai örökséget és tartós anyagi jólétet teremtsen. Persze, vannak más dolgok is az életben, amelyek fontosak a számodra, de a karriered és a sikered az első. Szent Máté, a banki ügyek védőszentje, végigvezethet téged ezeken a kérdéseken. Nemcsak szakmai és pénzügyi ügyekben adhat tanácsot, hanem emlékeztethet arra is, hogy az életedben nem csak a munka és a pénz számít.
Vízöntő: Szent Bernadette Soubirous
Humanitáriusnak lenni azt jelenti, hogy egy olyan szent mellett állsz, aki a gyengék mellett áll ki, és Szent Bernadette Soubirous melletted áll. Nagyon törődsz azokkal, akik kevésbé szerencsések, mint te. Azok az emberek, akik a szegénységgel, a társadalmi hátrányokkal küzdenek, és akik spirituális életmódot folytatnak, megérintik a szívedet. Szent Bernadette ugyanúgy érez, mint te, hiszen ő is azokhoz szól, akik a szegénységgel és a gúnyolódással küzdenek. Ha valaha is elgondolkodsz azon, hogyan tudnál változást hozni, kérj segítséget Szent Bernadettől. Ő megmutathatja neked az utat.
Halak: Assisi Szent Ferenc
Halak, empatikus vagy minden élőlény és minden társadalmi rétegből származó ember iránt. Változékony vízenergiád azt jelenti, hogy érzelmileg mély és együttérző vagy. Bár sok szent illeszkedik szelíd lelkedhez, Assisi Szent Ferenc igazán kiemelkedik közülük. Hozzád hasonlóan Szent Ferenc spirituális útja is elmélyítette minden élőlény iránti szeretetét. Te és Szent Ferenc látjátok a világ isteni szépségét, mivel mély kapcsolatot ápoltok magával az élettel. Szent Ferenc mellett dolgozni azt jelenti, hogy az élet minden apró részletét megbecsülöd anélkül, hogy elborítana az érzés. Hadd vezessen Szent Ferenc az érzelmi elfogadás, a béke és a stabilitás felé.
