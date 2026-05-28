Kiderült, mit kell elrejtenie Szoboszlai Dominiknak a meccseken
A világért sem válna meg tőlük a Liverpool labdarúgója. Szoboszlai Dominik speciális kötésekkel a kezén és az ujján játszik.
Nem lehet nem észrevenni, hogy Szoboszlai Dominik speciális kötésekkel játszik a Liverpool és a válogatott meccsein. Szó sincs egészségügyi problémáról, a magyar középpályás a pályán sem szeretne megválni attól, ami fontos neki. Így például leragasztja jegygyűrűjét és a karkötőjét is.
A szabályok értelmében ékszereket és kiegészítőket balesetveszély miatt csak leragasztva lehet viselni a meccseken. Így Szoboszlai is fehér kötés alatt hordja a számára fontos kellékeket. Ilyen például a jegygyűrűje, valamint kedvenc karkötője a motivációs üzenettel:
A tehetség csak a kezdet.
Edzésen látható Szoboszlai karkötője:
Szoboszlai Dominik ötmilliós gyűrűje
A Liverpool labdarúgója 2025 márciusában házasodott össze feleségével, Buzsik Borkával. Szoboszlai Dominik gyűrűje speciális darab, még Jean Michel Schlumberger, francia ékszertervező álmodta meg 1959-ben. A gyűrű 18 karátos arany, és briliáns gyémántokkal van kiegészítve. Az ára 15 ezer dollár, azaz közel 5 millió forint.
Szoboszlai jegygyűrűje:
