Kiderült, mit kell elrejtenie Szoboszlai Dominiknak a meccseken

A világért sem válna meg tőlük a Liverpool labdarúgója. Szoboszlai Dominik speciális kötésekkel a kezén és az ujján játszik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 11:00
Módosítva: 2026.05.28. 11:17
Nem lehet nem észrevenni, hogy Szoboszlai Dominik speciális kötésekkel játszik a Liverpool és a válogatott meccsein. Szó sincs egészségügyi problémáról, a magyar középpályás a pályán sem szeretne megválni attól, ami fontos neki. Így például leragasztja jegygyűrűjét és a karkötőjét is.

Szoboszlai Dominik bal karja a Brentford elleni meccsen is be volt kötve
 Fotó: Jack Thomas

A szabályok értelmében ékszereket és kiegészítőket balesetveszély miatt csak leragasztva lehet viselni a meccseken. Így Szoboszlai is fehér kötés alatt hordja a számára fontos kellékeket. Ilyen például a jegygyűrűje, valamint kedvenc karkötője a motivációs üzenettel:

A tehetség csak a kezdet.

Edzésen látható Szoboszlai karkötője:

Liverpool Training Session
Fotó: Nikki Dyer – LFC

Szoboszlai Dominik ötmilliós gyűrűje

A Liverpool labdarúgója 2025 márciusában házasodott össze feleségével, Buzsik Borkával. Szoboszlai Dominik gyűrűje speciális darab, még Jean Michel Schlumberger, francia ékszertervező álmodta meg 1959-ben. A gyűrű 18 karátos arany, és briliáns gyémántokkal van kiegészítve. Az ára 15 ezer dollár, azaz közel 5 millió forint. 

Szoboszlai jegygyűrűje:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
