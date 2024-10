Így éli meg Szoboszlai Dominik a sztárságot: „Minden lépésedre figyelned kell"

Szoboszlai Dominik hétfőn Zenicán is megtapasztalta, hogy ő a magyar válogatott legnépszerűbb játékosa, számos aláírást kiosztott, több szurkolóval fényképezkedett. A Liverpool sztárja remekelt a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccsen, hiszen ő szerezte a magyar csapat mindkét találatát. A siker után elmondta, hogyan éli meg ezt az elképesztő népszerűséget.

Szoboszlai Dominik ismét remekelt

A sztárságról vallott Szoboszlai Dominik

"Nehéz, bárhova megyek megismernek, ami amúgy jó dolog, és büszkeséggel tölt el, de pont beszélgettünk a többiekkel erről, hogy ez milyen érzés valójában. Nem lehet elmondani, minden lépésedre oda kell figyelned, akkor is, ha vannak olyan dolgok, amit, ha a kamerák előtt nem is, de amúgy megcsinálok. Figyelni kell" – fogalmazott Szoboszlai Dominik, aki tavaly az Európa-bajnokság azzal került a figyelem középpontjába, hogy Olaszországban nyaraltak, illetve a siófoki Plázson is feltűntek a Neoton Família koncertjén.

A magyar válogatott a hétfői sikerével megerősítette az osztályozót érő harmadik helyét a csoportjában, pontszámban utolérte a negyeddöntőt érő második helyen álló hollandokat. Marco Rossi együttesére idén további két találkozó vár a Nemzetek Ligájában: legközelebb november 16-án Amszterdamban Hollandiával találkozik, majd három nappal később Németországot fogadja a Puskás Arénában.