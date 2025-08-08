RETRO RÁDIÓ

Magyar név kerülhet az Aranylabdára, egy dolog szól a győzelme mellett

A magyar felmenőkkel rendelkező csatár is ott van az Aranylabda szűkített listáján. Gyökeres Viktor nem elsőszámú esélyes, de néhány érv mindenképpen mellette szól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 15:40
Gyökeres Viktor Aranylabda-gála Albert Flórián

Nem okozott meglepetést Gyökeres Viktor neve a France Football által csütörtökön kihirdetett szűkített listán. A svéd válogatott támadó az előző szezonban - minden versenysorozatot figyelembe véve - 52 mérkőzésen 54 gólt szerzett a portugál Sporting színeiben. Nem volt tehát sokkoló, hogy nyáron több európai elitklub is bejelentkezett a gólzsák szolgálataiért. Most az Aranylabda-szavazáson olyan neveket kellene maga mögé utasítania, mint a fiatal fenomén, Lamine Yamal, vagy a PSG-vel Bajnokok Ligáját nyerő Ousmane Dembélé. Egy dolog viszont mindenképp Gyökeres mellett szól.

Gyökeres Viktor Lisszabonból menne, de ajánlatot még senki sem tett a Sportingnak
Gyökeres is ott van az Aranylabda esélyesek között Fotó: AFP

Gyökeresnek középcsatárként sokszor borzasztóan nehéz érvényesülnie azokban a szituációkban, amikor a csapata kevés helyzetet alakít ki számára. Ezekből a portugál bajnokságban akad bőven, hiszen a magyar-svéd csatár mögött játszó, a támadásépítésért felelős középpályások messze elmaradnak azoktól, akik a világ elitklubjaiban játszanak. 

A szűkített Aranylabda-lista 30 neve közül kivétel nélkül mindenki az öt legjobb európai bajnokságban futballozik. Természetesen most már Gyökeres is, hiszen az Arsenal nyáron 63.5 millió euróért leigazolta a középcsatárt, viszont tavaly még a Sporting színeiben mutatott teljesítményével érdemelte ki a jelölést. Sokan ezt negatív tényezőként könyvelik el, azzal az indokkal, hogy a portugál ligában az ellenfelek sokkal alacsonyabb szintet képviselnek, mint azokban a bajnokságokban, ahol a másik 29 játékos szerepelt. Ez az álláspont elsőre logikusnak tűnhet, de van egy hatalmas buktatója. 

Gyökeres népszerű lehet a szavazók körében

Az Aranylabda-szavazás rendszere is a magyar felmenőkkel rendelkező játékos mellett szólhat, hiszen a FIFA által rangsorolt országok közül az első 100 mindegyike köteles kijelölni egy sportújságírót, aki részt vesz a szavazáson. Ez azért lehet kedvező, mert könnyen lehet, hogy más országok is szívesen látnának végre egy olyan aranylabdást, aki nem Európa topligáiban játszik, így képviselve a többi kisebb bajnokságot.

Gyökeres Viktor lehet az első magyar név Albert Flórián 1967-es diadala után, aki elnyeri a labdarúgás lehető legnagyobb elismerését.

 

 

