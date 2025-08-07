Értékelhetetlen, Gyökeres Viktor kőkemény kritikákat kapott az Arsenalnál

A Villarreal ellen mutatkozott be az Arsenal magyar származású, svéd válogatott csatára. Gyökeres Viktor nem villogott a debütálásán, a Machester United legendája is kritizálta.
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a rengeteg nemzetközi sztárt felvonultató Arsenal stadionjában minden szempár a friss szerzeményre, Gyökeres Viktorra fókuszált. Mikel Arteta csapata hazai pályán fogadta a spanyol Villarrealt, ami tökéletes alkalom volt arra, hogy a svéd válogatott csatár megmutassa, miért adott ki érte 63.5 millió eurót az Arsenal. Nem sikerült maradandót alkotnia, összességében hatalmas csalódás volt a teljesítménye.
A 63 játékperc alatt mindössze egyetlen lövést leadó csatárt a szurkolók, mellett a Manchester United legendája, Paul Scholes is kritizálta.
Az Arsenalnak szüksége volt egy középcsatárra, csak azon tűnődöm, hogy a megfelelőt választották-e. Nem vagyok benne biztos, hogy Arteta tényleg őt akarta
- mondta Scholes.
Az angol sajtó szerint is értékelhetetlen volt Gyökeres teljesítménye, edzője viszont megvédte a csatárt – írja a Magyar Nemzet.
„Fontos volt neki, hogy kezdőként játsszon egy meccsen, és elkezdje átérezni a csapattal való kapcsolatot. Csak egy hete van velünk, de sok mindent láttam benne, különösen azt, ahogyan bizonyos területeket támadott” – nyilatkozta Mikel Arteta.
Gyökeres az elmúlt két szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve 102 mérkőzésen elképesztő mennyiségű 97 gólt szerzett a Sporting színeiben. Ennek ellenére Scholes és a szurkolók továbbra is kételkednek abban, hogy az Ágyúsok játékstílusa megfelel-e neki.
