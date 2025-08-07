Értékelhetetlen, Gyökeres Viktor kőkemény kritikákat kapott az Arsenalnál

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a rengeteg nemzetközi sztárt felvonultató Arsenal stadionjában minden szempár a friss szerzeményre, Gyökeres Viktorra fókuszált. Mikel Arteta csapata hazai pályán fogadta a spanyol Villarrealt, ami tökéletes alkalom volt arra, hogy a svéd válogatott csatár megmutassa, miért adott ki érte 63.5 millió eurót az Arsenal. Nem sikerült maradandót alkotnia, összességében hatalmas csalódás volt a teljesítménye.

63.5 millió eurót fizetett Gyökeresért az Arsenal Fotó: Sky Sports

A 63 játékperc alatt mindössze egyetlen lövést leadó csatárt a szurkolók, mellett a Manchester United legendája, Paul Scholes is kritizálta.

Az Arsenalnak szüksége volt egy középcsatárra, csak azon tűnődöm, hogy a megfelelőt választották-e. Nem vagyok benne biztos, hogy Arteta tényleg őt akarta

- mondta Scholes.

Arteta pozitívan értékelte Gyökeres teljesítményét

Az angol sajtó szerint is értékelhetetlen volt Gyökeres teljesítménye, edzője viszont megvédte a csatárt – írja a Magyar Nemzet.

„Fontos volt neki, hogy kezdőként játsszon egy meccsen, és elkezdje átérezni a csapattal való kapcsolatot. Csak egy hete van velünk, de sok mindent láttam benne, különösen azt, ahogyan bizonyos területeket támadott” – nyilatkozta Mikel Arteta.

Gyökeres az elmúlt két szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve 102 mérkőzésen elképesztő mennyiségű 97 gólt szerzett a Sporting színeiben. Ennek ellenére Scholes és a szurkolók továbbra is kételkednek abban, hogy az Ágyúsok játékstílusa megfelel-e neki.