Szoboszlai megtörte a jeget, óriási lépést tett a válogatott a bennmaradás felé

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovinában, az A liga 3. csoportjában maradás szempontjából döntő fontosságú Nemzetek Ligája-meccsen. A Hollandia elleni bravúros hazai 1-1 után tehát nemzeti csapatunk a hosszú gólcsend után betalált Szoboszlai Dominik duplájával megszerezte az első győzelmét is.

Szoboszlai Dominik (középen) lőtte, Nagy Zsolt (mögötte, jobbra) készítette elő a magyar válogatott góljait Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a sorozat negyedik fordulójában az első győzelméért küzdött Zenicában, forró, de sportszerű hangulatban. A szokatlan módon, egymás mellett elhelyezett két szurkolótábor békésen drukkolt egymás mellett, a magyarok bosnyák nyelvű feliratot feszítettek ki a szektorukban: "Nyugodjanak békében az árvíz áldozatai!" – olvashattuk a molinón (október elején 22 halálos áldozata volt a helyi áradásoknak és földcsuszamlásoknak).

A támadásokért felelős Szoboszlai, Sallai Roland, Varga Barnabás hármas kivételével, minden csapatrészében toldozott-foldozott magyar válogatott állta az első percek bosnyák rohamait, majd egyre veszélyesebb támadásokat vezetett. Az első negyedóra végén Varga, majd Bolla Bendegúz próbálkozásai még középre mentek (Nikola Vasilj ennél nagyobbakat is védett a szeptemberi, budapesti 0-0 főhőseként), majd Sallai elől tisztázott bátran a hazai kapus. A 38. percben aztán – miután egy kontratámadás végén Sallai a bal felső sarok mellé bombázott –, Nagy Zsolt passzából Szoboszlai lőtt balról, ballal a bal alsóba (0-1). A mieink csapatkapitánya nyolc góltalan mérkőzése után volt újra eredményes.

Nagy Zsolt és Szoboszlai Dominik elintézték

A bosnyákok eközben ritkábban és pontatlanabbul lőttek: ha el is jutottak Dibusz Dénes kapujáig, körbelőtték. A legveszélyesebb talán a szünet előtti, léc fölé szállt Edin Dzeko-lövés volt, melyhez Orbán Willi elcsúszása is kellett. A második félidő még ennél is jobban kezdődött: újra főszerepet harcolt ki az első gólpasszt adó Nagy Zsolt. Az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt Szoboszlai az 50. percben lőtte a jobba alsó sarokba (0-2).

A folytatásban Dzeko és Dibusz párharca folytatódott: az immár 138-szoros bosnyák válogatott csatárklasszis lapos lövését könnyen, zseniális közeli perdítését annál nehezebben védte a magyar kapus. De a lényeg, hogy védte, így az eredmény már nem változott.