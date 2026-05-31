315 millió forint a tét! Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait

315 millió forint a tét!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 06:17
Szerencsejáték Zrt. ötöslottó nyeremény

Ezúttal is kihúzták az ötöslottó nyerőszámait. Nézd meg nyertél-e!

Az ötöslottó nyerőszámai. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Ötöslottó nyerőszámai:

18 (tizennyolc)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

73 (hetvenhárom)

90 (kilencven)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 1.626.025 forint;

3 találatos szelvény 1781 darab, nyereményük egyenként 24.025 forint;

2 találatos szelvény 51.201 darab, nyereményük egyenként 3220 forint.

Joker: 043587

A következő sorsolásnál már 315 millió Ft lesz a tét!

