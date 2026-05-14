Most érkezett: baleset történt Budapesten – mentő, forgalomkorlátozás
Két autó karambolozott az M0-ás autóút közelében.
Egymásnak ütközött két személygépkocsi a 3101-es úton, Budapest XVII. kerületében, az M0-ás autóút közelében csütörtök reggel. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel, háromnegyed nyolc előtt pár perccel.
