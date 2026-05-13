Brutális vonatbaleset Gyöngyösön: rosszul lehetett a vonat elé száguldó sofőr

Mentőhelikopter ereszkedett le kedden délelőtt a gyöngyösi Esze Tamás utcai vasúti átjáróhoz. A síneken ugyanis borzalmas vonatbaleset történt: egy sofőr a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, majd összeütközött az ott robogó szerelvénnyel. Az autó brutálisan összezúzódott, a sofőr pedig beszorult a kocsiba, ahonnan végül életveszélyes sérülésekkel, menekítették ki a férfit.

A vonatbaleset az egyik átjárónál történt, a kocsi először a vonatnak, majd egy oszlopnak ütközött (Fotó: Heol/beküldött fotó)

Brutális vonatbaleset: ütközött a szerelvénnyel, majd oszlopnak csapódott a sofőr

A baleset valóban elemi erejű volt, a szemtanúk szerint az autó ugyanis először a kétségbeesetten vészfékező vonattal ütközött össze, majd egy oszlopnak csapódott, végül szétzúzva megállt. Hozzátették: a vonatnak esélye sem volt megállni, az autó ugyanis az utolsó pillanatban vágódott a szerelvény elé. A sofőr még a roncsba is beszorult:

„Vonattal ütközött össze, majd a vasúti felsővezeték tartóoszlopának csapódott egy személyautó kedd délelőtt Gyöngyösön, az Esze Tamás utcánál. Egy ember beszorult a járműbe. Őt a város hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőknek. A szerelvény mintegy százhúsz utasáért mentesítő autóbusz érkezett a baleset helyszínére” – közölte a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A fiatal sofőr súlyosan megsérült, de túlélte a brutális ütközést (Fotó: Heol/Albert Péter)

Úgy tudjuk, hogy bár a férfi súlyos-életveszélyes állapotba volt ekkor, de csodával határos módon túlélte a történteket és a mentők a Miskolci Kórházba szállították. Információink szerint jelenleg is kórházban fekszik, a feje és a mellkasa is megsérült.

A helyieket sokkolták a történtek, azóta sem értik, hogyan történhetett a baleset. Információink szerint a húsz év körüli fiatal éppen munkából tarthatott hazafelé, ahol túlórázott, többen ezért azt gyanították, hogy a fiatal nagyon fáradt volt és esetleg elaludt vagy gyorsan ment.

A helyszínre mentősök, rendőrök, tűzoltók és mentőhelikopter is érkezett (Fotó: Heol/Albert Péter)

A sofőr édesapja azonban kommentjében állította: fia egyáltalán nem száguldozott és nem is aludt el, hanem rosszul lett vezetés közben.

– írta kommentjében a gyermekéért aggódó édesapa. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.