Most jött: súlyos vonatbaleset történt, szünetel a vasúti közlekedés
Az utasokért mentesítő autóbuszt küldtek.
Rohantak a tűzoltók, miután személyvonattal ütközött össze egy kisteherautó Kaposújlak határában, a vasúti átjáróban. A szerelvényen huszonhárman utaztak, míg az autóban csak a vezetője, aki ki tudott szállni.
A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisteherautót. A baleset miatt szünetel a vasúti közlekedés, az utasokért mentesítő autóbusz érkezik - közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél-feliratkozás
