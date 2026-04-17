Vonatbaleset Tiszaalpáron - egy vonat és egy autó ütközött össze

Tiszaalpáron a Balassa Bálint utcai vasúti átjáróban történt az eset. A vonatbaleset miatt mentőbuszra volt szükség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 13:25
Vonatbaleset lassította a közlekedést Tiszaalpáron, miután egy autó ütközött össze egy vonattal a Balassa Bálint utcai vasúti átjáróban.

Fotó: Donka Ferenc

Péntek délelőtt összeütközött egy vonat és egy autó Tiszaalpáron, a Balassa Bálint utcai vasúti átjáróban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.  

A kiskunfélegyházi tűzoltókat riasztották a balesethez. A kocsit áramtalanították a szakembere, akik segítettek a vonat utasainak átszállni a mentesítőbuszra - olvasható a Tények cikkében.  

 

