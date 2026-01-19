Két nagysebességű vonat ütközött: legalább 24 halott, több mint 100 sérült, roncsok mindenütt

Fekete napra ébredt Spanyolország, miután január 18-án, vasárnap este kisiklott egy nagysebességű, Malagából Madridba tartó vonat ütközés következtében. A tragikus vonatbaleset miatt a két szerelvényen utazó több száz utasból a jelenlegi információk szerint 24-en elhunytak és a sérültek száma is legalább 100 fő. A hatóságok azonban közölték: a halálesetek száma a súlyos sérültek állapota miatt még tovább nőhet az elkövetkezendő órákban.

Legalább 24-en életüket vesztették a tragikus vonatbalesetben. Fotó: AFP

A vonatbaleset Córdoba közelében történt, rengetegen rekedtek a roncsokban. Az egyik utas, egy spanyol újságíró, aki az egyik járművön volt a tragédiakor úgy nyilatkozott, amikor a vonat kisiklott, ő úgy érezte, mintha földrengés lenne. Elmondása szerint a balesetet követően az utasok vészkalapácsokkal törték be az ablakokat és néhányan komolyabb sérülések nélkül el tudtak menekülni.

A nagysebességű vonat üzemeltetője az Iryo azt közölte, a tragédia mindössze 10 perccel az indulást követően történt. A második vonat a spanyol állami vasúttársaság, a Renfe üzemeltetésében közlekedett, és ez szenvedte el az ütközés nagyobb részét. A Renfe egyelőre nem közölte, hány utas tartózkodott ezen a szerelvényen.

Fotó: AFP

Legalább 24-en életüket vesztették a tragikus vonatbalesetben

Antonio Sanz, Andalúzia egészségügyi és vészhelyzeti minisztere arra figyelmeztetett, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább nőhet. Ebben pedig szerepet játszik az is, hogy a mentési művelet nehéz, mivel egyes kocsikhoz alig lehet hozzájutni. A baleset miatt ugyanis három vagon egy négy méter mély töltésbe zuhant. Ezért a helyszínre tűzoltók, mentősök, kutató-mentő egységek, szakorvosok, igazságügyi szakértők, pszichológusok és más szakemberek is érkeztek, írja a Mirror.

Juanma Moreno Bonilla andalúz elnök elmondta, hogy az elsőként kiérkező egységek egy „összecsavart roncsból” próbálták kiszabadítani az utasokat, a vagonok pedig „siralmas állapotban” vannak a súlyos ütközés után.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a közösségi médiában fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak:

Ma éjjel országunkat mély fájdalom sújtja az adamúzi tragikus vasúti baleset miatt. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak és szeretteinek. Semmi sem enyhítheti ezt a mérhetetlen szenvedést, de szeretném, ha tudnák: az egész ország mellettük áll ebben a rendkívül nehéz pillanatban. A mentőszolgálatok megállás nélkül, összehangoltan dolgoznak.