RETRO RÁDIÓ

Két nagysebességű vonat ütközött: legalább 24 halott, több mint 100 sérült, roncsok mindenütt

Az ütközés erejétől az egyik szerelvény kisiklott és egy négy méteres töltésbe zuhant.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.19. 07:40
vonatbaleset tragédia spanyolország

Fekete napra ébredt Spanyolország, miután január 18-án, vasárnap este kisiklott egy nagysebességű, Malagából Madridba tartó vonat ütközés következtében. A tragikus vonatbaleset miatt a két szerelvényen utazó több száz utasból a jelenlegi információk szerint 24-en elhunytak és a sérültek száma is legalább 100 fő. A hatóságok azonban közölték: a halálesetek száma a súlyos sérültek állapota miatt még tovább nőhet az elkövetkezendő órákban.

Legalább 24-en életüket vesztették a tragikus vonatbalesetben.
Legalább 24-en életüket vesztették a tragikus vonatbalesetben.  Fotó: AFP

A vonatbaleset Córdoba közelében történt, rengetegen rekedtek a roncsokban. Az egyik utas, egy spanyol újságíró, aki az egyik járművön volt a tragédiakor úgy nyilatkozott, amikor a vonat kisiklott, ő úgy érezte, mintha földrengés lenne. Elmondása szerint a balesetet követően az utasok vészkalapácsokkal törték be az ablakokat és néhányan komolyabb sérülések nélkül el tudtak menekülni.

A nagysebességű vonat üzemeltetője az Iryo azt közölte, a tragédia mindössze 10 perccel az indulást követően történt. A második vonat a spanyol állami vasúttársaság, a Renfe üzemeltetésében közlekedett, és ez szenvedte el az ütközés nagyobb részét. A Renfe egyelőre nem közölte, hány utas tartózkodott ezen a szerelvényen.

Fotó: AFP

Legalább 24-en életüket vesztették a tragikus vonatbalesetben

Antonio Sanz, Andalúzia egészségügyi és vészhelyzeti minisztere arra figyelmeztetett, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább nőhet. Ebben pedig szerepet játszik az is, hogy a mentési művelet nehéz, mivel egyes kocsikhoz alig lehet hozzájutni. A baleset miatt ugyanis három vagon egy négy méter mély töltésbe zuhant. Ezért a helyszínre tűzoltók, mentősök, kutató-mentő egységek, szakorvosok, igazságügyi szakértők, pszichológusok és más szakemberek is érkeztek, írja a Mirror.

Juanma Moreno Bonilla andalúz elnök elmondta, hogy az elsőként kiérkező egységek egy „összecsavart roncsból” próbálták kiszabadítani az utasokat, a vagonok pedig „siralmas állapotban” vannak a súlyos ütközés után.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a közösségi médiában fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak:

Ma éjjel országunkat mély fájdalom sújtja az adamúzi tragikus vasúti baleset miatt. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak és szeretteinek. Semmi sem enyhítheti ezt a mérhetetlen szenvedést, de szeretném, ha tudnák: az egész ország mellettük áll ebben a rendkívül nehéz pillanatban. A mentőszolgálatok megállás nélkül, összehangoltan dolgoznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu