Figyelmeztet az Operatív Törzs: enyhül az időjárás, de ónos eső szórványosan még lehet

Enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor. A közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar. Itt vannak az Operatív Törzs legfrissebb bejelentései.

Fotó: Kovács Dávid/Metropol

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön több térségben sűrű köd nehezítheti a közlekedést, emiatt a látási viszonyok korlátozottak lehetnek. Késő délutántól és estétől az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön, valamint Budapest térségében helyenként gyenge ónos eső is előfordulhat. Vasárnaptól ismét hidegebbre fordul az idő, az északkeleti országrészben akár mínusz 15 Celsius-fok alá is süllyedhet a hőmérséklet az Operatív Törzs tájékoztatása szerint.

Íme az Operatív Törzs legfrissebb hóhelyzeti jelentése

18:05 és 19:45 között Hőgyésznél a 65-ös főút volt lezárva, itt két személyautó frontálisan ütközött.

8:20 és 11:05 között le kellett zárni Kisújszállásnál a 4-es főutat, mert egy személyautó kisbusszal ütközött.

18:55-től 21:30-ig hat kilométeres torlódás alakult ki Biatorbágynál az M1-es autópályán Hegyeshalom felé.

20:40 és 21:30 között az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 169-os kilométerszelvénynél lévő alagútban egy meghibásodott kamion miatt pályazár volt érvényben.

22:20 és 0:20 között az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, az Igrici pihenőhelynél egy meghibásodott kamion miatt kellett lezárni az utat.

22:20 és 22:40 között az M1-es autópályán sávszűkítés volt érvényben, mert Budapest felé, a 37-es kilométernél lévő terelt szakaszon egy személyautó terelőelembe ütközött.

Szerdán 9 településen és egy budapesti kerületben akadozott az áramellátás, a hiba 5241 fogyasztót érintett.

Csütörtök délelőtt Budapest XIII. kerületében szünetel átmenetileg az áramszolgáltatás, amely 9 fogyasztót érint. Ez a helyzet megoldódott.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 19 településen szünetelt, 3371 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. Ma hajnalban Jászkiséren dolgoztak még, itt 30 fogyasztónál állították helyre a vízellátást, délelőtt Baranyajenőn szünetelt a vízszolgáltatás, ez 139 fogyasztót érintett.