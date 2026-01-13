Hóhelyzet: itt vannak a legfrissebb részletek
Ülésezett az operatív törzs. Tájékoztatót tartott a hóhelyzet kapcsán Mukics Dániel, Óberling József és Szanka Gábor Gyula.
Kedd reggel ülésezett az operatív törzs, a friss részletekről Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be. A hóhelyzet kapcsán közölte: elzárt település és lezárt útszakaszok sehol sincsenek az országban.
Hóhelyzet: havazás és eső várható
A Budapest-Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani kedden napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő – mondta a HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján Budapesten.
Szanka Gábor Gyula tájékoztatása szerint a következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a jelentősebb hideg.
Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert „az életükkel játszanak”.
Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője úgy fogalmazott, a közlekedők többsége megtanult viszonyulni az időjárási körülményekhez, mert az elmúlt napokban egy átlagos téli nap baleseti számainak feleltek meg az adatok.
További részletek az alábbi videóban hallhatók:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre