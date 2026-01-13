Hóhelyzet: itt vannak a legfrissebb részletek

Kedd reggel ülésezett az operatív törzs, a friss részletekről Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be. A hóhelyzet kapcsán közölte: elzárt település és lezárt útszakaszok sehol sincsenek az országban.

Hóhelyzet: kedd reggel is ülésezett az operatív törzs (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Hóhelyzet: havazás és eső várható

A Budapest-Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani kedden napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő – mondta a HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján Budapesten.

Szanka Gábor Gyula tájékoztatása szerint a következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a jelentősebb hideg.