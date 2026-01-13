RETRO RÁDIÓ

Hóhelyzet: itt vannak a legfrissebb részletek

Ülésezett az operatív törzs. Tájékoztatót tartott a hóhelyzet kapcsán Mukics Dániel, Óberling József és Szanka Gábor Gyula.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 10:59
Módosítva: 2026.01.13. 12:13
Kedd reggel ülésezett az operatív törzs, a friss részletekről Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be. A hóhelyzet kapcsán közölte: elzárt település és lezárt útszakaszok sehol sincsenek az országban.

Hóhelyzet: kedd reggel is ülésezett az operatív törzs (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Hóhelyzet: havazás és eső várható

A Budapest-Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani kedden napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő – mondta a HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján Budapesten.

Szanka Gábor Gyula tájékoztatása szerint a következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a jelentősebb hideg.

Budapest elesett, vidéken jobb a helyzet

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert „az életükkel játszanak”.

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője úgy fogalmazott, a közlekedők többsége megtanult viszonyulni az időjárási körülményekhez, mert az elmúlt napokban egy átlagos téli nap baleseti számainak feleltek meg az adatok.

További részletek az alábbi videóban hallhatók:

 

