Holttestet találtak a Corvin negyed aluljárójában – „Ott álltak a rendőrök a hulla felett”

Megrázó jelenetnek lehettek szemtanúi a járókelők a Corvin negyed aluljárójában: holttest hevert a földön.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 08:43
Módosítva: 2026.02.26. 11:09
holttest Corvin-negyed aluljáró

Több embert is sokkolt a Corvin negyedben történt eset. Senki sem számított arra, hogy aznap holttestet fog látni.

Holttest hevert az aluljáróban, körülállták a rendőrök
Fotó: Bors

Holttest hevert az aluljáróban

Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába. Egy hulla felett ott álltak a rendőrök. Még sose láttam ilyet testközelből

– írta a Borsnak az egyik olvasó, aki egy képet is mellékelt az esetről.

A rendőrség állítólag hamar intézkedett, letakarták az elhunytat és intézték az elszállítását. A járókelők döbbenten bámulták a fekete zsákkal letakart testet, nagy ívben kerülték ki a helyszínt.

 

