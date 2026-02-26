Holttestet találtak a Corvin negyed aluljárójában – „Ott álltak a rendőrök a hulla felett”
Megrázó jelenetnek lehettek szemtanúi a járókelők a Corvin negyed aluljárójában: holttest hevert a földön.
Több embert is sokkolt a Corvin negyedben történt eset. Senki sem számított arra, hogy aznap holttestet fog látni.
Holttest hevert az aluljáróban
Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába. Egy hulla felett ott álltak a rendőrök. Még sose láttam ilyet testközelből
– írta a Borsnak az egyik olvasó, aki egy képet is mellékelt az esetről.
A rendőrség állítólag hamar intézkedett, letakarták az elhunytat és intézték az elszállítását. A járókelők döbbenten bámulták a fekete zsákkal letakart testet, nagy ívben kerülték ki a helyszínt.
