Lelépnek a főnökök, nem csak Arne Slot int be a Liverpoolnak
A vezetőedző és a sportigazgató is kifelé kacsingat Liverpoolból. Arne Slot mellett Richard Hughes, a klub másik kulcsfigurája is távozhat az Anfieldről.
Arne Slot jövője hetek, sőt hónapok óta folyamatosan téma Liverpoolban, ám a legfrissebb hírek szerint Szoboszlai és Kerkez másik főnöke, Richard Hughes sportigazgató is csomagolni készül. Ráadásul a holland vezetőedző és az átigazolásokért felelős skót szakember lehetséges új székhelyére is fény derült.
Hughes nevét a szaúd-arábiai Al-Hilallal hozták kapcsolatba, amely színeiben korábban Neymar is futballozott. Ahmed Al-Ajlan szaúdi újságíró szerint a skót szakember és a klub már mindenben megegyezett, ezzel szemben a Telegraph friss értesülései szerint a klub csak három jelöltre szűkítette a listát, de konkrét szerződés még nincs.
Arne Slot hazatérhet
Arne Slottal kapcsolatban szintén csak pletykákról lehet olvasni: több holland sportlap is arról számolt be, hogy a 47 éves tréner visszatérhet hazájába, és az Ajaxnál, Hollandia egyik legnagyobb klubjánál veheti át a stafétabotot.
A holland szakember korábban az AZ Alkmaarnál és a Feyenoordnál dolgozott, utóbbit bajnoki címig vezette. Külön érdekesség, hogy az Ajax jelenlegi vezetőedzője, John Heitinga tavaly még a Liverpoolnál segédedzőként tevékenykedett, Premier League-trófeáig kísérve a csapatot, sőt egyszer a Newcastle ellen helyettesítette is Slotot.
Mind Slot, mind pedig Hughes rengeteg kritikát kapott az idény során a szurkolóktól, előbbi a csapat pályán nyújtott gyenge teljesítménye miatt, míg utóbbit a téli átigazolások elmaradása okán ostorozták. Bár mindkettőjük szerződése 2027 nyaráig szól, úgy tűnik, egyikük sem várja meg az ítéletnapot, és idő előtt "beintenek" a Liverpoolnak.
