RETRO RÁDIÓ

Lelépnek a főnökök, nem csak Arne Slot int be a Liverpoolnak

A vezetőedző és a sportigazgató is kifelé kacsingat Liverpoolból. Arne Slot mellett Richard Hughes, a klub másik kulcsfigurája is távozhat az Anfieldről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 07:00
Arne Slot jövője hetek, sőt hónapok óta folyamatosan téma Liverpoolban, ám a legfrissebb hírek szerint Szoboszlai és Kerkez másik főnöke, Richard Hughes sportigazgató is csomagolni készül. Ráadásul a holland vezetőedző és az átigazolásokért felelős skót szakember lehetséges új székhelyére is fény derült.

Arne Slot és Richard Hughes is 2024 nyarán csatlakoztak a Liverpoolhoz Fotó: Peter Byrne - PA Images

Hughes nevét a szaúd-arábiai Al-Hilallal hozták kapcsolatba, amely színeiben korábban Neymar is futballozott. Ahmed Al-Ajlan szaúdi újságíró szerint a skót szakember és a klub már mindenben megegyezett, ezzel szemben a Telegraph friss értesülései szerint a klub csak három jelöltre szűkítette a listát, de konkrét szerződés még nincs.

Arne Slot hazatérhet

Arne Slottal kapcsolatban szintén csak pletykákról lehet olvasni: több holland sportlap is arról számolt be, hogy a 47 éves tréner visszatérhet hazájába, és az Ajaxnál, Hollandia egyik legnagyobb klubjánál veheti át a stafétabotot.

A holland szakember korábban az AZ Alkmaarnál és a Feyenoordnál dolgozott, utóbbit bajnoki címig vezette. Külön érdekesség, hogy az Ajax jelenlegi vezetőedzője, John Heitinga tavaly még a Liverpoolnál segédedzőként tevékenykedett, Premier League-trófeáig kísérve a csapatot, sőt egyszer a Newcastle ellen helyettesítette is Slotot.

Mind Slot, mind pedig Hughes rengeteg kritikát kapott az idény során a szurkolóktól, előbbi a csapat pályán nyújtott gyenge teljesítménye miatt, míg utóbbit a téli átigazolások elmaradása okán ostorozták. Bár mindkettőjük szerződése 2027 nyaráig szól, úgy tűnik, egyikük sem várja meg az ítéletnapot, és idő előtt "beintenek" a Liverpoolnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
