Lelépnek a főnökök, nem csak Arne Slot int be a Liverpoolnak

Arne Slot jövője hetek, sőt hónapok óta folyamatosan téma Liverpoolban, ám a legfrissebb hírek szerint Szoboszlai és Kerkez másik főnöke, Richard Hughes sportigazgató is csomagolni készül. Ráadásul a holland vezetőedző és az átigazolásokért felelős skót szakember lehetséges új székhelyére is fény derült.

Arne Slot és Richard Hughes is 2024 nyarán csatlakoztak a Liverpoolhoz Fotó: Peter Byrne - PA Images

Hughes nevét a szaúd-arábiai Al-Hilallal hozták kapcsolatba, amely színeiben korábban Neymar is futballozott. Ahmed Al-Ajlan szaúdi újságíró szerint a skót szakember és a klub már mindenben megegyezett, ezzel szemben a Telegraph friss értesülései szerint a klub csak három jelöltre szűkítette a listát, de konkrét szerződés még nincs.

Arne Slot hazatérhet

Arne Slottal kapcsolatban szintén csak pletykákról lehet olvasni: több holland sportlap is arról számolt be, hogy a 47 éves tréner visszatérhet hazájába, és az Ajaxnál, Hollandia egyik legnagyobb klubjánál veheti át a stafétabotot.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ajax have made official contact with Arne Slot to become the new manager.



First talks were positively electric.



— @indykaila pic.twitter.com/rNqg28QhJZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 17, 2026

A holland szakember korábban az AZ Alkmaarnál és a Feyenoordnál dolgozott, utóbbit bajnoki címig vezette. Külön érdekesség, hogy az Ajax jelenlegi vezetőedzője, John Heitinga tavaly még a Liverpoolnál segédedzőként tevékenykedett, Premier League-trófeáig kísérve a csapatot, sőt egyszer a Newcastle ellen helyettesítette is Slotot.

Mind Slot, mind pedig Hughes rengeteg kritikát kapott az idény során a szurkolóktól, előbbi a csapat pályán nyújtott gyenge teljesítménye miatt, míg utóbbit a téli átigazolások elmaradása okán ostorozták. Bár mindkettőjük szerződése 2027 nyaráig szól, úgy tűnik, egyikük sem várja meg az ítéletnapot, és idő előtt "beintenek" a Liverpoolnak.