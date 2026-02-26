Ne válaszolj rá! Ilyen e-mailt küldenek a csalók a rendőrség nevében!

Valószínűsíthetően fordítóprogrammal készített, nem hivatalos rendőrségi megkeresésnek álcázott, elektronikus levelek terjednek az interneten. A csalók különböző ürügyekre hivatkozva próbálnak visszaigazolást kérni a címzettektől, miközben személyes adatokat vagy pénzt igyekeznek kicsalni tőlük. Amennyiben hasonló e-mail érkezik, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget.

A Magyar Rendőrség soha nem kér visszaigazolást e-mailben!

A Magyar Rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy hivatalos megkeresései során soha nem kér e-mailben visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést. Arra kérik a lakosságot, hogy az ilyen üzenetekben található linkeket ne nyissák meg, azokra ne válaszoljanak, és ne töltsenek le semmilyen csatolt dokumentumot.

A csalók nagy valószínűséggel a mesterséges intelligencia segítségét kérték a szöveg megfogalmazása során, de a még így is megtévesztő levelek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének, azonban céljuk kizárólag a címzettek félrevezetése. A csalók folyamatosan alkalmazkodnak a technológiai fejlődéshez és az aktuális helyzetekhez, ezért egyre többféle módszert vetnek be a megtévesztés érdekében. Mindig az aktuális lehetőségekhez és trendekhez igazítva járnak el, így próbálnak meg minél több áldozatot megtéveszteni és személyes adatokat, pénzt megszerezni. Gyakran visszaélnek ismert intézmények, például bankok, közműszolgáltatók vagy akár a Magyar Rendőrség nevével, hogy hitelesnek tűnjenek.

A digitális térben nem minden az, aminek látszik. Az online csalások elkövetői gyakran élnek vissza hivatalos szervek nevével annak érdekében, hogy bizalmat keltsenek és megtévesszék az állampolgárokat

– olvasható a Magyar Rendőrség oldalán.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy minden esetben járjanak el körültekintően, és gyanús megkeresés esetében tegyenek bejelentést a rendőrségnél.