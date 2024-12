Álrendőrök miatt nyomoz a BRFK, mutatjuk a részleteket

A Metropol korábban beszámolt róla, hogy álrendőrök járják a főváros utcáit. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten többször is előfordulhatott ugyanis, hogy magukat valódi rendőröknek kiadó álrendőrök nemcsak igazoltattak, de meg is bírságoltak járókelőket.

Álrendőrök miatt nyomoz a rendőrség Budapesten (Képünk illusztráció – Fotó: Gé)

Mint arról lapunk beszámolt, Orsolya egy nyilvános Facebook-csoportban osztotta meg saját és hozzátartozói tapasztalatait azért, hogy mások ne váljanak a csalók áldozatává. Az álrendőrök ugyanis első ránézésre olyannak tűnhetnek, mint a valódi rendőrök.

A kerületünkben álrendőrként (rendőri ruhában, kék villogóval, Kia Ceed autóval) igazoltattak

– figyelmeztette a XX. kerületieket Orsolya, akinek a posztjában arról is vannak információk, hogy az álrendőrök helyszíni bírság címén készpénzt is kértek áldozataiktól, akik közül többen is adtak nekik. Fejenként közel 100 ezer forint is lehetett ez az összeg. Valódi rendőr semmi esetre sem kérhet el készpénzt helyszíni bírság címén. A történtek kapcsán megkérdeztük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik kérdésünkre elmondták:

A BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság hivatalból indított nyomozást ismeretlen tettes ellen csalás gyanúja miatt.

Megtudtuk továbbá, hogy a rendőrség munkatársai elérték a poszt íróját, aki egy jelenleg külföldön tartózkodó hozzátartozója történetét osztotta meg. A rendőrség a hozzátartozót is elérte, aki elmondta nekik, hogy álrendőrök bírságolták meg.

A további nyomozási cselekmények folyamatban vannak

– tette hozzá a BRFK Kommunikációs Osztálya.

Így kerüld el, hogy álrendőrök áldozata legyél!

A rendőrség azt is megosztotta lapunkkal, hogy abban az esetben, ha valaki elbizonytalanodik egy igazoltatás vagy egy bírságolás kapcsán, milyen szempontokra támaszkodhat, illetve mit tehet annak érdekében, hogy ne legyen csalók áldozata.

„A rendőrt egyenruhája, szolgálati igazolványa és sorszámmal ellátott jelvénye igazolja. Az igazolványt és a sorszámos jelvényt a civilben intézkedő rendőr is felmutatja. Készpénzt a rendőr soha nem kérhet! Ugyanakkor a jogszerű rendőri intézkedésnek mindenki köteles magát alávetni. Az intézkedés befejezését követően az intézkedő rendőr nevét, szolgálati helyét és jelvényszámát bárki elkérheti. Amennyiben kétség merül fel a rendőrök személyazonosságával kapcsolatban, hívják a 112-es segélyhívót!” – hívta fel a figyelmet a BRFK.