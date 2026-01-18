RETRO RÁDIÓ

Kigyulladt Agárdi Szilvia háza: „Meneküljetek meneküljetek”

Nehéz évkezdés elé néz a család, teljesen lakhatatlanná vált az otthonuk. Agárdi Szilvia jelentette be a szörnyű hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 13:30
Agárdi Szilvia csaló lakástűz

Agárdi Szilvia és családja borzalmas tragédiával indítják a idei évet, ugyanis nem régiben sajnos teljesen kiégett a házuk, emiatt az lakhatatlanná vált. Az édesapja vette észre, hogy lángok csaptak fel, azonnal riasztotta a családját. Azóta rengeteg támogatói megkeresés érkezett, viszont nem csak jó szándékkal.

Agárdi Szilvia háza lakhatatlanná vált

Borzalmasan indult az év Agárdi Szilvia és családja számára, amelyről az énekesnő számolt be a közösségi média felületein. Egy sajnálatos tragédia miatt Szilviék családi háza kigyulladt, az édesapja vette észre, hogy hatalmas a baj. Szilvi - ahogy mondta - édesapja egy órával előbb kelt, mint szokott, reggel négy órakor már ébren volt a tragédia napján. Egy megérzés miatt úgy döntött, hogy nem fekszik vissza. Ekkor a kanapéra költözött át, ahol egy hatalmas robbanásra lett figyelmes, amelyet egy a hőtől kirobbanó ablak okozott. A férfi azonnal ébresztette az egész családot, hogy nagy a baj, tűz van, és mindenki meneküljön, mentsék az életüket.  

Én fel sem fogtam, hogy mi történik, csak mondogatta, hogy meneküljetek meneküljetek. A következő kép már csak az volt, hogy mezítláb állok a hóban és hallom a ropogást. Szerencsére mindannyian kijutottunk az égő házból. És élünk, ez a legfontosabb. 

Ekkor Szilvinek eszébe jutott, hogy nem mindenki jött ki a házból, ugyanis a család cicája bent maradt az égő épületben, de Szilvi férje Gergő visszarohant a kis kedvencért és épségben kihozta az égő épületből.  

Amikor ez megtörténik az emberrel, mindent átértékel. 

- mondta Szilvi, aki a kiégett ház előtt állva, könnyeivel küszködve mesélte el a borzalmas pillanatokat, amely miatt mindent elvesztettek.  

Tűz eset miatt sajnos lakhatatlanná vált a házunk... A legfontosabb talán az, hogy mi életben maradtunk!

A csalók az ő helyzetüket is kihasználják

Szerencsére akadtak jótevő emberek, akik azonnal a család segítségére sietett. Szilvi egy másik videóban osztotta meg a hírt, hogy rengeteg felajánlás érkezett a megsegítésükre. Mint mondja, rengeteg minden történt velük a tragédia óta, szinte fel sem dolgozzák, és hálával, rengeteg köszönettel tartozik azoknak, akik valamilyen formában támogatta a családot. Voltak, akik cipőket, ruhákat ajánlottak fel, és végre sikerült egy albérlethez is hozzájutniuk, így a fejük feletti fedél is biztosítva lett. 

Ugyanakkor egy szomorú dologra is felhívta a figyelmet, ugyanis sokan a családja nevében gyűjtik a pénzt.  

Szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy elindultak csalások az én nevemben, idegen emberek a saját bankszámlaszámukra gyűjtenek pénzt az esetünkkel kapcsolatban. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez nem én vagyok! Minden információ, bankszámlaszám, amit mi használunk azt ide az oldalamra közlöm én magam. 

- hívta fel a figyelmet az Instagramon közzé tett videóban. 

Közlemény a tűz esetünkkel kapcsolatban! Figyelem! Csalók is gyűjtenek a nevemben pénzt ❗️❗️❗️

