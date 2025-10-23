Újra páros lábbal szálltak bele Agárdi Szilvia énekesnőbe a kommentelők, a választ nem teszik zsebre

A vak énekesnőt 2013-ban ismerte és szerette meg az ország, amikor szerepelt a The Voice- Magyarország hangja tehetségkutató műsorban. Agárdi Szilvia szembetegsége ellenére bátran állt a kamerák elé, sosem szégyenkezett miatta, mert mindig úgy gondolta, hogy ezzel erőt ad sorstársainak.

Agárdi Szilvia vaksága ellenére még lovagolni is megtanult, sőt szerepelt is lovas darabban (Fotó: Mate Krisztian)

Agárdi Szilvia visszaszólt a kanapéhuszároknak

Sosem lehet megszokni, hogy név és arc nélküli kommentelők rosszindulatú minden gondolkodás nélkül beleállnak a hírességekbe. S bár sokan túl tudnak rajta lépni, Agárdi Szilvia is, de mindig eljön a pont, amikor úgy érzi válaszolnia kell a gonoszkodó üzenetekre. Az aranytorkú vak énekesnőt már többször betalálták az interneten hol azzal, hogy nem tetszett neki ahogy énekel, hol azzal, hogy miért mutogatja „ugrándozó” szemeit, ami a szembetegsége miatt van. Szilvi a bántó megjegyzések miatt egyszer már el is határozta, hogy sötét napszemüveg mögé rejti szemeit, de rajongói olyan szeretetcunamiban álltak ki mellette, hogy végül eldöntötte nem rejti el többé tekintetét. Agárdi Szilvia férje nagyon büszke volt párja döntése miatt.

Egy időben csend is volt körülötte, de most megint több rosszindulatú beszólást kapott, amit már nem hagyhatott szó nélkül, videóval üzenet a károgóknak.

Szeretnék megint megszólalni a "napszemüveget viselek, vagy sem" témával kapcsolatban, hiszen még mindig érnek bántások amiatt, hogy nem veszek fel napszemüveget. Szeretném elmondani, hogy magamban már ezer éve tisztáztam ezt a helyzetet és eldöntöttem a sok-sok leveletek hatására, hogy így kedveltetek meg, így szerettetek meg, így fogadtatok el, hogy akkor nem fogok viselni. Az, hogy számtalan olyan komment érkezik, hogy szebb lehetnél, rontja a látképet az, hogy ilyen csúnya a szemed, gusztustalan, hogy ide-oda járkál, ezekről nem tehetek. Mert az ember nem tehet arról, hogy milyen szembetegsége van, viszont arról tehet, hogy bántja a másikat. Szóval egyszer és mindenkorra el szeretném mondani, hogy lezártam a témát, nem viselek napszemüveget, csak nyáron divat miatt. De amiatt nem fogok, mert más rákényszerít!

– mondta el videójában az énekesnő.

