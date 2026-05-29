Huszti-ikrek tragédiája: a család nem kapott mindenre választ, újabb nyomozást követelnek

A 32 éves Huszti-ikrek tavaly januárban tűntek el Aberdeenben, Skóciában. Hosszas keresés után a holttestüket végül a helyi folyóból emelték ki a hatóságok. Bár a skót rendőrség balesetként könyvelte el és lezárta az esetet, a gyászoló család azóta sem kapott megnyugtató magyarázatot a történtekre.

Huszti-ikrek ügyét már lezárták, azonban a család nem elégedett nyomozási eredményekkel Fotó: Tények

Huszti-ikrek ügyében hivatalos panasz indult

A napokban újabb drámai fordulatot vett az ügy, mivel hivatalos panasz került a skót hatóságok elé. Egy meg nem nevezett magyar nő hivatalos beadvánnyal fordult a skót rendőrséghez és az ügyészséghez, mivel álláspontja szerint a hivatalos nyomozás során súlyos ellentmondások és elvarratlan szálak maradtak. A család és a hozzátartozók nem tudják elfogadni a baleset elméletét, és úgy gondolják, a hatóságok elhamarkodottan zárták le a vizsgálatot.

A két nőt élve, utoljára térfigyelő kamera felvételén látták, amint a Viktória-híd környékén sétálnak. Nem sokkal később üzenetet küldtek a főbérlőjüknek, amelyben azt írták többet nem térnek vissza a lakásukba. Ezt követően a telefonjuk elérhetetlenné vált.

A beadványt benyújtó magyar nő állítása szerint, bizonyos körülményeket nem vizsgáltak kellő alapossággal, és a főbérlő szerepét sem ellenőrizték megfelelően. A skót rendőrség továbbra is kiáll amellett, hogy nem történt idegen kezűség a két nő halálával kapcsolatban - hangzott el a Tv2 Tények műsorában.