Ahogy korábban beszámoltunk róla, Skóciában tűnt el a 32 éves Huszti Eliza és Henrietta. A tornyospálcai származású testvéreket január 7-én, kedden hajnali két óra körül látták utoljára Aberdeenben. A térfigyelő kamerák még rögzítették, hogy átkelnek a Dee-folyón a Victoria-hídon, a Torry körzetben azonban nyomuk veszett. A skót rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt ikerpárt, helikoptert, búvárokat és keresőkutyás egységeket is bevetettek, egyelőre eredménytelenül.

A Huszti ikrek körülbelül hét évvel ezelőtt költöztek Skóciába. Eliza a Costa Coffee egyik aberdeeni kávézójában dolgozik, Henrietta pedig néhány hónappal ezelőtt váltott munkahelyet.

Megtörte a csendet a család

A lányok családja rettenetesen aggódik a testvérpárért. A Facebookon tudatták a szörnyű hírt az ismerősökkel, rokonokkal.

"Igen, sajnos igaz a hír, ezért arra kérnék mindenkit, hogy tartsuk tiszteletben egymást. Semmilyen álhírt senki ne terjesszen. Ami a sajtóban megjelent, azzal tudunk mi is szolgálni. A skóciai hatóság végzi a dolgát. Most a család nincs abban a helyzetben, hogy mindenkinek külön tájékoztatást adjunk. Mindenkinek köszönjük, hogy ebben a nehéz időben velünk vagytok" – írták. A lányok barátai is kétségbeesve próbálják segíteni a rendőrség munkáját. Többen is megosztották a körözési képeiket a közösségi oldalakon.

Bátyjuk, József a rendőrségnek elmondta, hogy édesanyjuk szombaton még hosszan beszélt a lányokkal és semmi furcsát nem tapasztalt. Edit, a lányok harmadik ikertestvére pedig szilveszterkor videochatelt utoljára velük, akkor nagyon boldognak tűntek. Elmondása szerint a lányok nem igazán járnak szórakozni, ezért is különös számára, hogy testvérei a hajnali órákban az utcán voltak - írja a Bors.