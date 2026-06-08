Három körözött személyt hoztak vissza Magyarországra – egy ismert alvilági bűnöző is rendőrkézre került

Három körözött személyt szállítottak haza Magyarországra egy közös nemzetközi együttműködésnek köszönhetően. Egyikük az ismert kecskeméti „keresztapa”, R. László, akit Dubajból szállítottak vissza az országba.

A körözött személyeket egy nemzetközi együttműködés keretében sikerült visszaszállítani Magyarországra

Fotó: police.hu

Három körözött személy került vissza Magyarországra

Az elmúlt néhány napban a magyar és külföldi hatóságok eredményes együttműködésének köszönhetően három, nemzetközi körözés alatt álló férfit hoztak haza a magyar rendőrök – írta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjának (NEBEK) munkatársai június 4-én az Egyesült Államokból szállítottak Magyarországra egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott két év hat hónap fegyházbüntetés miatt köröztek. A felkutatást és a hazaszállítást a magyar és az amerikai Interpol-irodák közötti gyors és hatékony együttműködés tette lehetővé – olvasható a police.hu oldalon.

Közölték: a libanoni hatóságok és a NEBEK együttműködésének köszönhetően június 5-én szállítottak Bejrútból Magyarországra egy szír állampolgárt, aki ellen embercsempészés miatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. A férfi álnevekkel próbálta elkerülni a felelősségre vonást, de a nemzetközi információcsere révén sikerült azonosítani és elfogni.

R. László, a kecskeméti „keresztapa” is rendőrkézre került

A NEBEK, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda együttműködésének eredményeként az Egyesült Arab Emírségekben fogták el R. Lászlót, aki a befolyással üzérkedés miatt rá kiszabott hároméves szabadságvesztés letöltése elől szökött külföldre. A férfit június 6-án szállították Dubajból Magyarországra – írta az ORFK.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság R. László hazahozataláról szóló szombati közleményében emlékeztetett: a hetvenéves férfi az elmúlt évtizedekben több, nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásban is érintett volt. Összefüggésbe hozták a kilencvenes évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő, „parfümös ügyként” ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A médiában gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként, „keresztapaként” emlegették, neve több, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó nyomozásban és büntetőeljárásban is felmerült – áll az MTI közleményében.