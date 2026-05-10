Brutális balesetről érkezett hír, autó és vonat karambolozott Babótnál

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 14:25
Súlyos vonatbalesetről érkezett hír vasárnap délelőtt, miután Babótnál egy személyautó és egy személyvonat ütközött össze a Széles utcai vasúti átjárónál. A vonatbaleset miatt az érintett vonalon teljesen leállt a vasúti közlekedés, a helyszínt ellepték a mentők, a tűzoltók és a társhatóságok - írja az Origo, a Kisalföldre hivatkozva.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a személyautó Babót felől a 85-ös főút irányába haladt, amikor a sínekre hajtott. Az érkező mozdony már nem tudta elkerülni az ütközést, és a jármű hátulját találta el. Úgy tudni, az autóban egy ember tartózkodott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett el. A mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították. A szerelvényen harmincöten utaztak, közülük senki sem sérült meg. A helyszínre a kapuvári hivatásos tűzoltókat riasztották, miközben a rendőrség és más társhatóságok is megkezdték a helyszínelést.

Mindeközben Kapuvárról egy mentesítő vonat érkezett, amely elszállította az utasokat az érintett szakaszról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
