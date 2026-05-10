Brutális balesetről érkezett hír, autó és vonat karambolozott Babótnál

Súlyos vonatbalesetről érkezett hír vasárnap délelőtt, miután Babótnál egy személyautó és egy személyvonat ütközött össze a Széles utcai vasúti átjárónál. A vonatbaleset miatt az érintett vonalon teljesen leállt a vasúti közlekedés, a helyszínt ellepték a mentők, a tűzoltók és a társhatóságok - írja az Origo, a Kisalföldre hivatkozva.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a személyautó Babót felől a 85-ös főút irányába haladt, amikor a sínekre hajtott. Az érkező mozdony már nem tudta elkerülni az ütközést, és a jármű hátulját találta el. Úgy tudni, az autóban egy ember tartózkodott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett el. A mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították. A szerelvényen harmincöten utaztak, közülük senki sem sérült meg. A helyszínre a kapuvári hivatásos tűzoltókat riasztották, miközben a rendőrség és más társhatóságok is megkezdték a helyszínelést.

Mindeközben Kapuvárról egy mentesítő vonat érkezett, amely elszállította az utasokat az érintett szakaszról.