Most érkezett! Embert gázolt a vonat a XVI. kerületben
A szerelvény nem tud továbbhaladni a vonatgázolás miatt.
A Szolnoki úthoz vonultak a tűzoltók, akik segítettek leszállni a szerelvény utasainak.
Elgázolt egy embert a vonat Budapest XVI. kerületében, a Szolnoki útnál, a Remény utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. Ezért a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a rajta utazóknak, írja a Katasztrófavédelem.
