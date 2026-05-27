Bocsánatot kért Eszenyi Enikő

Közleményben kért bocsánatot Eszenyi Enikő, a Vígszínház korábbi igazgatója, aki a Facebook-oldalán azt írta, nagyon sajnálja, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végezte a munkáját, és ezzel lelki fájdalmat okozhatott.

Eszenyi Enikő - az alábbiakban változtatás nélkül közölt közleményében - úgy fogalmazott: "Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Vígszínházban töltött igazgatói időszakom.

A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben - bár soha nem akarattal - sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok.

A történtekért vállalom a felelősséget.

Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes, időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam. Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél.

Nem volt igazam.

A következő évadban bemutatandó debreceni Primadonnák című produkció kapcsán az elmúlt hat évben most először fordult elő, hogy egy alkotói közösség egyes tagjaiban megfogalmazódott: nincs meg felém a közös munkához elengedhetetlen bizalom.

Megértettem, hogy a hat évvel ezelőtti visszalépésem a Vígszínház vezetésétől, önmagában nem jelentett valódi lezárást.

Megértettem, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek vagy megalázva érezzék magukat.

Kérem fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem, és amit tevékenységemmel az elmúlt években és a jövőben is újra és újra bizonyítani szeretnék.

Tudom, hogy vannak sebek, amelyeket nem lehet egyetlen nyilatkozattal begyógyítani, mégis szeretnék mindenkit megkövetni.

Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet" - zárta szavait Eszenyi Enikő.

A debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója szombaton a színház honlapján és Facebook-oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat.

Vadász Dániel azt írta: "az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-ig végleges döntést fogok hozni".