RETRO RÁDIÓ

Tragédia a nyaraláson: vízbe ugrott, de már nem tudott visszamászni a hajóra

Szörnyű vízi baleset történt a kaliforniai Donner-tónál az amerikai emlékezet napi hétvégén. Egy 36 éves férfi úszni indult a csónakjából, ám a szél elsodorta a hajót, ő pedig már nem tudott visszajutni hozzá.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 21:00
fulladás nyaralás úszás hajó

Tragédia a kaliforniai Donner-tónál az amerikai emlékezet napi hétvégén: egy 36 éves férfi életét vesztette, miután úszni indult, de már nem tudott visszajutni a csónakjához.

Tragédia lett az úszás vége
Tragédia lett az úszás vége Fotó: Unsplash/Illusztráció

A truckee-i rendőrkapitányság közlése szerint a hatóságokat vasárnap délután riasztották a tóhoz egy eltűnt férfi miatt, akit utoljára a vízben küszködve láttak. A mentőcsapatok azonnal megkezdték a keresést, ám hamar kiderült, hogy a férfi megfulladt.

Tragédia lett a tóparti nyaralás vége

Az áldozatot Juan Carlos Garcia-Guitierrezként azonosították, aki a kaliforniai Lancaster városából érkezett. A férfi egy hajón tartózkodott a tavon, amikor úgy döntött, hogy úszik egyet. A rendőrség tájékoztatása szerint míg a férfi a vízben volt, a szél miatt a csónak elsodródott, így már nem tudott visszaúszni a biztonságot jelentő hajóhoz.

Miután a vízbe ugrott, az erős szél elsodorta a hajót, ő pedig végül nem tudott visszajutni hozzá

– közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a férfi nem viselt mentőmellényt.

A keresést az esti fényviszonyok miatt majdnem felfüggesztették, azonban az időjárási körülmények lehetővé tették, hogy tovább folytassák az akciót. A holttestet végül este 9 óra 20 perc körül találták meg a víz alatt.

A hatóságok részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának és barátainak, valamint megköszönték a mentésben részt vevő szervezetek együttműködését – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu