Tragédia a nyaraláson: vízbe ugrott, de már nem tudott visszamászni a hajóra

Tragédia a kaliforniai Donner-tónál az amerikai emlékezet napi hétvégén: egy 36 éves férfi életét vesztette, miután úszni indult, de már nem tudott visszajutni a csónakjához.

A truckee-i rendőrkapitányság közlése szerint a hatóságokat vasárnap délután riasztották a tóhoz egy eltűnt férfi miatt, akit utoljára a vízben küszködve láttak. A mentőcsapatok azonnal megkezdték a keresést, ám hamar kiderült, hogy a férfi megfulladt.

Az áldozatot Juan Carlos Garcia-Guitierrezként azonosították, aki a kaliforniai Lancaster városából érkezett. A férfi egy hajón tartózkodott a tavon, amikor úgy döntött, hogy úszik egyet. A rendőrség tájékoztatása szerint míg a férfi a vízben volt, a szél miatt a csónak elsodródott, így már nem tudott visszaúszni a biztonságot jelentő hajóhoz.

Miután a vízbe ugrott, az erős szél elsodorta a hajót, ő pedig végül nem tudott visszajutni hozzá

– közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a férfi nem viselt mentőmellényt.

A keresést az esti fényviszonyok miatt majdnem felfüggesztették, azonban az időjárási körülmények lehetővé tették, hogy tovább folytassák az akciót. A holttestet végül este 9 óra 20 perc körül találták meg a víz alatt.

A hatóságok részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának és barátainak, valamint megköszönték a mentésben részt vevő szervezetek együttműködését – írja a People.