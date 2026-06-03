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Botox mentette meg egy még meg nem született baba életét

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Egy súlyos fejlődési rendellenesség miatt volt szükség a furcsa kezelésre.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 19:40
Módosítva: 2026.06.03. 20:40
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A ma már tíz hónapos Noel Price még születése előtt botox-injekciót kapott, egy rendkívül ritka beavatkozásnak köszönhetően pedig megmenekült az élete.

A botox még a méhben mentette meg a baba életét
Az orvosok azt ajánlották, hogy botoxszal kezeljék a súlyos beteg babát / Fotó: Amr Taha™ /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A botox még a méhben mentette meg a baba életét

„Lehet, hogy ő a világ egyik legfiatalabb embere, aki botoxot kapott” – viccelődött édesanyja, a 30 éves Casey Price. A kezelés azonban nem szépészeti célokat szolgált, hanem egy életveszélyes rendellenesség miatt vált szükségessé.

Casey a terhessége 17. hetében járt és egy rutinszerű ultrahangvizsgálaton a szakemberek észrevették, hogy a magzat a vártnál kisebbnek tűnik. Egy héttel később egy magzati szakértő megerősítette a diagnózist, a kisfiú komplex gastroschisisben szenvedett. Ez egy olyan fejlődési rendellenesség, amely során a hasfalon egy nyílás keletkezik, és a belek a testen kívül fejlődnek tovább, közvetlenül érintkezve a magzatvízzel.

Az állapot különösen veszélyessé vált, amikor a hasfalon lévő nyílás elkezdett összeszűkülni. A baba szervei megcsavarodtak és megduzzadtak. Az orvosok szerint a komplex gastroschisis 10–15 százalékos halálozási kockázattal jár.

Az orvosi csapat mérlegelte a koraszülés lehetőségét, hogy megóvják a baba beleit a további károsodástól. Végül azonban egy rendkívül ritka megoldás mellett döntöttek: botox-injekciót alkalmaztak. A botox célja az volt, hogy ellazítsa a beszűkült nyílást, csökkentse az elzáródást, és helyreállítsa a megfelelő vérkeringést a belekben, így a baba tovább maradhatott az anyaméhben.

Casey később felidézte, hogy a beavatkozás során több injekciót is kapott a hátába. Az orvosok arra is felkészültek, hogy szükség esetén sürgősségi császármetszést hajtsanak végre, ám erre végül nem volt szükség. A kezelés sikeresnek bizonyult, és hamarosan javulás mutatkozott.

A beavatkozásnak köszönhetően Noel még kilenc hétig fejlődhetett biztonságban az anyaméhben, ami jelentősen javította az esélyeit. Megszületése után azonnal műtéten esett át, hogy eltávolítsák a beleiben felgyülemlett magzatvizet.

A kisfiú összesen 81 napot töltött a koraszülött intenzív osztályon. Ma, közel tíz hónaposan szépen fejlődik, és azóta sem volt szüksége további műtétekre - írja a People.

 

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