Tragédia a nyaralás közben, elhunyt az influenszer kislánya

Felfoghatatlan tragédia árnyékolta be egy népszerű közösségi média sztár nyaralását. Az influenszer anyuka vakáció közben vesztette el 3 éves kislányát.

A népszerű influenszert teljesen összetörte a tragédia / Fotó: rawpixel.com / Tanasiri / Freepik - illusztráció

Az influenszer kislánya a medencébe esett

A TikTokon és Instagramon hatalmas követőtáborral rendelkező Giullersis Claudio és partnere, Manny Maldonado a Dominikai Köztársaságban pihentek két gyermekükkel, amikor bekövetkezett a szívszorító baleset. A 3 éves kislányuk, Amanda Michelle életét vesztette, miután a hírek szerint egy macskát követve a villa úszómedencéjébe esett.

A Jarabacoában élő család néhány napot töltött egy Puerto Plata-i villában. A beszámolók szerint a tragédia vasárnap reggel, helyi idő szerint 7 óra körül történt. Amanda állítólag felébredt, majd egy macska után indult, miközben édesanyja a család kisebbik gyermekével, Manuel Ángellel foglalkozott. A rendelkezésre álló információk szerint a kisgyermek véletlenül a medencébe esett. A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.

Giullersis Claudio, akit követői „La Negra del Swing” néven ismernek, több mint 593 ezer TikTok nézője és 339 ezer Instagram követővel rendelkezik. Tartalmai főként a családi élet köré épülnek, ezért a tragédia híre különösen megrázta rajongóit.

A gyászoló édesanya szerdán megható üzenetben köszönte meg a támogatást: „Köszönöm mindenkinek az üzeneteiteket. Most nem tudom elolvasni őket, de hamarosan az angyalom erőt ad nekem.”

A család fájdalmát jól mutatja Manny Maldonado hétfői bejegyzése is. A helyi üzletember egy videót osztott meg kislányáról, amelyen Amanda éppen lábmasszázst ad neki. A felvételhez szívszorító sorokat írt: „Örökké szeretni foglak, apa kis hercegnője. Isten őrizzen meg maga mellett, kis angyalkám." - írja a DailyStar.