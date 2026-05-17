Felcsaptak a lángok az Arató utcában, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután teljes terjedelmében ég egy garázs és egy lakóház tetőszerkezete Nyíregyházán, az Arató utcában. A tűz átterjedt egy személygépjárműre is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.