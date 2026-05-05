Felcsaptak a lángok az M3-ason – Közzétették a felvételeket a kigyulladt kamionról

Az M3-as autópályán kigyulladt egy kamion kedden délelőtt. A hatóságok pályazárat rendeltek el, ezért a forgalmat a Hatvani csomópontban kiterelték.

Egy bálákat szállító kamion kapott lángra. Fotó: Gé

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy bálákat szállító tehergépkocsi az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 56. kilométernél – írja a HEOL.

Rácz Renátó, az OMSZ kommunikációs referense a HEOL kérdésére elmondta, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.