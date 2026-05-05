26-an haltak meg egy tűzijátékgyárban történt robbanásban

Egy kínai tűzijátékgyárban történt robbanás következtében legalább 26 ember meghalt és 61 megsérült; az épületek porig rombolódtak, hatalmas füstfelhők emelkedtek az égbe, ami arra késztette Hszi Csin-ping elnököt, hogy alapos kivizsgálást rendeljen el – számolt be kedden az állami média.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Több mint 1500 tűzoltót, mentőt, orvosi személyzetet és rendőrt, valamint 18 drónt és több robotot vetettek be a túlélők felkutatására és a helyszíni veszélyek elhárítására a hétfői robbanás után egy gyárkomplexumban Liuyangban, a Hunan tartomány közepén fekvő városban, amelyet Kína tűzijáték-fővárosaként ismernek – írja a Reuters.

A jelentések szerint a hatóságok evakuálták a környező területeket, mivel a komplexum két raktárában tárolt, rendkívül gyúlékony fekete lőpor veszélyt jelentett. A Xinhua és a CCTV beszámolói szerint a robbanás délután 4 óra 40 perc körül (08:40 GMT) történt a Huasheng Tűzijátékgyártó és -bemutató Vállalatnál. A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy a füst a zöldellő hegyek előtt a tiszta kék égboltra száll. A Reuters ellenőrizte a május 4-én a közösségi médiában közzétett felvétel helyszínét, amely Changsha, Hunan tartomány fővárosa, amely Liuyang közigazgatásáért felelős.

A helyszínen tartózkodó Hunan Satellite TV riportere szerint a környék a földdel vált egyenlővé, a robbanások lökéshullámai kiirtották a fákat, és a levegőben erős lőpor szag terjengett.