26-an haltak meg egy tűzijátékgyárban történt robbanásban

Több mint 1500 tűzoltó szállt ki a helyszínre. Legalább 26 ember meghalt és 61-en megsérültek egy kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 16:01
Módosítva: 2026.05.05. 16:08
Egy kínai tűzijátékgyárban történt robbanás következtében legalább 26 ember meghalt és 61 megsérült; az épületek porig rombolódtak, hatalmas füstfelhők emelkedtek az égbe, ami arra késztette Hszi Csin-ping elnököt, hogy alapos kivizsgálást rendeljen el – számolt be kedden az állami média.

 Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Több mint 1500 tűzoltót, mentőt, orvosi személyzetet és rendőrt, valamint 18 drónt és több robotot vetettek be a túlélők felkutatására és a helyszíni veszélyek elhárítására a hétfői robbanás után egy gyárkomplexumban Liuyangban, a Hunan tartomány közepén fekvő városban, amelyet Kína tűzijáték-fővárosaként ismernek – írja a Reuters.

A jelentések szerint a hatóságok evakuálták a környező területeket, mivel a komplexum két raktárában tárolt, rendkívül gyúlékony fekete lőpor veszélyt jelentett. A Xinhua és a CCTV beszámolói szerint a robbanás délután 4 óra 40 perc körül (08:40 GMT) történt a Huasheng Tűzijátékgyártó és -bemutató Vállalatnál. A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy a füst a zöldellő hegyek előtt a tiszta kék égboltra száll. A Reuters ellenőrizte a május 4-én a közösségi médiában közzétett felvétel helyszínét, amely Changsha, Hunan tartomány fővárosa, amely Liuyang közigazgatásáért felelős.

A helyszínen tartózkodó Hunan Satellite TV riportere szerint a környék a földdel vált egyenlővé, a robbanások lökéshullámai kiirtották a fákat, és a levegőben erős lőpor szag terjengett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
