Negyedik emeletről zuhan a halálba a 17 éves lány Szentlőrincen

Május 18-án reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.

Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a 17 éves lány halálesetének körülményeit.

Az eset tisztázása jelenleg is tart - írja a Police.