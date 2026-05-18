Negyedik emeletről zuhan a halálba a 17 éves lány Szentlőrincen
A szentlőrinci lány halálesetének körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök.
Május 18-án reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.
Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a 17 éves lány halálesetének körülményeit.
Az eset tisztázása jelenleg is tart - írja a Police.
