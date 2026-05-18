Itt a bizonyíték, ezért bukta el a bajnoki címet a Fradi

A nemzetközi kupaszereplés pecsételte meg a zöld-fehérek sorsát? Az ETO letaszította az NB I trónjáról Robbie Keane együttesét, ami óhatatlanul felveti a kérdést: hol úszott el pontosan a Fradi újabb bajnoki címe? A Győr bizonyult kiemelkedően jónak, vagy a Ferencváros teljesítménye maradt el a korábbi évek szintjétől? Megmutatjuk a választ.

Robbie Keane első teljes szezonjában nem tudta bajnoki címig vezetni a Fradit

A Fradi az idei szezonban 68 pontot gyűjtött, ami az elmúlt hét idényt vizsgálva nem számít kiemelkedő teljesítménynek, ugyanakkor messze nem is a leggyengébb. Sőt, a klub hazai dominanciájának időszakában ez a pontszám minden szezonban elegendő lett volna a bajnoki cím megszerzéséhez. Az ETO előtt a legerősebb kihívónak a tavaly 66 pontot Puskás Akadémia számított.

Az Európa-liga okozta a Fradi vesztét?

Feltűnő, hogy az FTC rengeteg pontot hullajtott el a nemzetközi kupamérkőzéseket követően, ami végül sorsdöntőnek bizonyult az aranycsatában.

Már az első fordulóban, a Noah elleni Bajnokok Ligája-selejtező után két pontot veszített Robbie Keane csapata. Ezt követően a Ludogorec, a Genk, a Salzburg, a Rangers, a Panathinaikosz, valamint a Braga elleni összecsapások után sem tudta begyűjteni a három pontot a rekordbajnok.

A Fradi pontvesztései a nemzetközi kupameccsek után:

Nemzetközi mérkőzés NB I-es meccs utána Elvesztett pont Noah–FTC (BL-selejtező) MTK–FTC 2 pont Ludogorec–FTC (BL-selejtező) FTC–Puskás Akadémia 3 pont Genk–FTC (El-főtábla) FTC–Paks 2 pont Salzburg–FTC (El-főtábla) FTC–ZTE 3 pont FTC–Rangers (El-főtábla) FTC–DVSC 3 pont FTC–Panathinaikosz (El-főtábla) FTC–ETO 3 pont Braga–FTC (El nyolcaddöntő) Kisvárda–FTC 2 pont

Ez összesen 18 elveszített pontot jelent, ami természetesen nem írható teljes egészében a hétközi kupaterhelés számlájára, ugyanakkor beszédes adat, hogy az FTC hét idei bajnoki vereségéből négy közvetlenül nemzetközi mérkőzés után esett.

Ennek hátterében részben a fizikai fáradtság állhatott, emellett pedig az is, hogy a Ferencváros az idei szezonban kiemelt hangsúlyt helyezett az Európa-ligára, amely végül nyolcaddöntős szereplést eredményezett. Ezzel szemben a Győr szeptembertől kizárólag a hazai fronton volt érdekelt, így minden energiáját az NB I-re fordíthatta. Ezért a következő idény egyik legérdekesebb kérdése éppen az lesz, miként változik a két klub prioritása. A Fradi várhatóan mindenáron vissza akarja hódítani a bajnoki címet, miközben aligha engedne az európai ambícióiból.