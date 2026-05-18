Itt a bizonyíték, ezért bukta el a bajnoki címet a Fradi
Hét év után véget ért a rekordbajnok egyeduralma az NB I-ben. Megmutatjuk, mi vezethetett a Fradi trónfosztásához.
A nemzetközi kupaszereplés pecsételte meg a zöld-fehérek sorsát? Az ETO letaszította az NB I trónjáról Robbie Keane együttesét, ami óhatatlanul felveti a kérdést: hol úszott el pontosan a Fradi újabb bajnoki címe? A Győr bizonyult kiemelkedően jónak, vagy a Ferencváros teljesítménye maradt el a korábbi évek szintjétől? Megmutatjuk a választ.
A Fradi az idei szezonban 68 pontot gyűjtött, ami az elmúlt hét idényt vizsgálva nem számít kiemelkedő teljesítménynek, ugyanakkor messze nem is a leggyengébb. Sőt, a klub hazai dominanciájának időszakában ez a pontszám minden szezonban elegendő lett volna a bajnoki cím megszerzéséhez. Az ETO előtt a legerősebb kihívónak a tavaly 66 pontot Puskás Akadémia számított.
Az Európa-liga okozta a Fradi vesztét?
Feltűnő, hogy az FTC rengeteg pontot hullajtott el a nemzetközi kupamérkőzéseket követően, ami végül sorsdöntőnek bizonyult az aranycsatában.
Már az első fordulóban, a Noah elleni Bajnokok Ligája-selejtező után két pontot veszített Robbie Keane csapata. Ezt követően a Ludogorec, a Genk, a Salzburg, a Rangers, a Panathinaikosz, valamint a Braga elleni összecsapások után sem tudta begyűjteni a három pontot a rekordbajnok.
A Fradi pontvesztései a nemzetközi kupameccsek után:
|Nemzetközi mérkőzés
|NB I-es meccs utána
|Elvesztett pont
|Noah–FTC (BL-selejtező)
|MTK–FTC
|2 pont
|Ludogorec–FTC (BL-selejtező)
|FTC–Puskás Akadémia
|3 pont
|Genk–FTC (El-főtábla)
|FTC–Paks
|2 pont
|Salzburg–FTC (El-főtábla)
|FTC–ZTE
|3 pont
|FTC–Rangers (El-főtábla)
|FTC–DVSC
|3 pont
|FTC–Panathinaikosz (El-főtábla)
|FTC–ETO
|3 pont
|Braga–FTC (El nyolcaddöntő)
|Kisvárda–FTC
|2 pont
Ez összesen 18 elveszített pontot jelent, ami természetesen nem írható teljes egészében a hétközi kupaterhelés számlájára, ugyanakkor beszédes adat, hogy az FTC hét idei bajnoki vereségéből négy közvetlenül nemzetközi mérkőzés után esett.
Ennek hátterében részben a fizikai fáradtság állhatott, emellett pedig az is, hogy a Ferencváros az idei szezonban kiemelt hangsúlyt helyezett az Európa-ligára, amely végül nyolcaddöntős szereplést eredményezett. Ezzel szemben a Győr szeptembertől kizárólag a hazai fronton volt érdekelt, így minden energiáját az NB I-re fordíthatta. Ezért a következő idény egyik legérdekesebb kérdése éppen az lesz, miként változik a két klub prioritása. A Fradi várhatóan mindenáron vissza akarja hódítani a bajnoki címet, miközben aligha engedne az európai ambícióiból.
