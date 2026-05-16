Most érkezett: felcsaptak a lángok Solymáron, rohantak a tűzoltók
A helyszínre a fővárosi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek.
Már szombaton korán reggel volt dolguk a lánglovagoknak, miután kigyulladt egy családi ház Solymáron, a Bimbó utcában. Az ingatlan egyik helyiségében berendezési tárgyak égtek. A fővárosi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat - írja a katasztrófavédelem.
