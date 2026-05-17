Elesett az M3-as Budapest felé, súlyos baleset történt
A helyszínre a mentőket és a rendőröket is riasztották.
Balesetet szenvedett egy gépkocsi vasárnap reggel az M3-as autópálya 35-ös kilométerszelvényénél, Bag térségében, a Budapest felé vezető irányban - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
Azt írták, az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelynek két utasa saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. Az útinform közlése szerint a mentés idejére a belső sávot zárva tartják, torlódás nem alakult ki.
