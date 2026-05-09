Durva balesetek történtek a magyar utakon: egy kamion kigyulladt, többen megsérültek

Azonnal mentőt kellett riasztani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 11:40
Nyolc személykocsi karambolozott az M7-es autópálya 58-as kilométerénél, Székesfehérvár térségében, a Balaton felé vezető oldalon, az M5-ösön pedig kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel szombat délelőtt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben hárman sérültek meg.

Durva balesethez riasztották a mentőket / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A ráfutásos balesetről azt írták, a műszaki mentést a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik, a helyszínre mentő is érkezett. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom. Az Útinform közlése szerint több kilométeres torlódásra kell számítani.

Győri Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a balesetet szenvedett járművekben tizenheten utaztak. A mentők három sérültet találtak, két gyermek a fejét ütötte be, egy felnőtt pedig a mellkasát fájlalta. Mindhárom könnyű sérültet a székesfehérvári kórházba szállították.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében, a Budapest felé vezető oldalon. A 151-es kilométernél égő járműhöz szegedi, hódmezővásárhelyi hivatásos, illetve sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztottak, a helyszínre tart a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A rajok habosított sugarakkal oltják a járművet, illetve a mellette meggyulladt vegetációt. A tüzet már körülhatárolták.

