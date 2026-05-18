Túl sok volt a hiba, Mocsai Lajos és Kovács Péter nem kertelt a bukás után
Eddig sem riogatta nemzeti együttesünk a világ legjobbjait. Ráadásul ezúttal ki sem jutott a jövő évi vb-re a férfi kézilabda-válogatott, amely csak a szabadkártyában reménykedhet.
A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A magyarok még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról. Mocsai Lajos, korábbi szövetségi kapitány szerint rendkívül nehéz helyzetbe került a csapat.
Elbukott a férfi kézilabda-válogatott
Átlövőink eredményessége, kapusaink teljesítménye elmaradt a várttól, hiányzott az átütőerő a támadójátékból, a technikai hibák száma jelentős volt, az elrontott büntetőkről nem is beszélek. Szerbia alaposan kielemezte, «megtanulta» a mieink játékát, és ez döntött. Mindenesetre a válogatott jövője kérdéseket vet fel, miként és kivel lehetséges újra jegyzett csapatot kiállítani, erre a szövetségi vezetőknek kell válaszolnia
– mondta a kudarc okairól Mocsai Lajos.
A múlt évszázad legjobb magyar játékosa, Kovács Péter szintén átlövőink gyengélkedését emelte ki, a kiesésért pedig két kapusunk rossz teljesítményét hibáztatta.
Igen szoros meccset játszottunk, többször lehetőségünk volt három-négygólos előnyszerzésre, de nem éltünk vele. A kapusok és az átlövők csalódást okoztak... Számos fiatal, jó játékosunkat ismerem, a jövőben rájuk kell építeni Az Eb-n szerintem nem lesz esélyünk a kvalifikációra, mert a magyar válogatott mindössze az élmezőnyt követő csapatok közé tartozik
– nyilatkozta Kovács Péter.
A jövő évi lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés. Legutóbb, tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak. A januári világbajnokság győztese kijut a Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az egyik selejtezőtornán. A 2028-as Európa-bajnokság aranyérmese (amennyiben az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az Eb-ezüstérmes) szintén részt vehet az ötkarikás játékokon, az Eb-ről pedig további két válogatott – amely korábban közvetlenül nem kvalifikált, vagy nem szerzett részvételi jogot a selejtezőre – ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.
