„Szeretném megérni, hogy...” – Krausz Ferenc nyílt levelet írt Magyar Péternek

„Szeretném megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek” – írja hétfőn közzétett nyílt levelében Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, amelyet Magyar Péter részére fogalmazott meg az Élvonal Alapítvánnyal kapcsolatban.

– írta nyílt levelében Krausz Ferenc Magyar Péternek (Fotó: Koszticsák SzilárdÖ

Mint ismert, Magyar Péter kormánya szerződést akar bontani Krausz Ferencékkel. Hankó Balázs ennek kapcsán reagált Tanács Zoltán kijelentéseire, amelyekkel a tudományos és technológiai miniszter azt próbálta indokolni, hogy miért akarják felbontani a szerződést Krausz Ferencékkel. A korábbi miniszter szerint a Nobel-díjasokat még meg sem kereste a kormány ennek kapcsán.

A Tisza-kormány első tudománypolitikai döntéseként demokratikus elvekre, átláthatóság hiányára, párhuzamos intézményrendszerre, valamint túlzott autonómiára való hivatkozással akarja felszámolni a négy Nobel-díjas és egy Abel-díjas által vezetett Élvonal Alapítványt. Azt az alapítványt, melyet Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk vezet, aki az elmúlt években nemcsak kutatásaival, hanem szakmai tanácsaival is segítette a magyar tudomány kiválósági alapú megújulását – jelentette ki Hankó Balázs a Magyar Nemzetnek. A Fidesz országgyűlési képviselője reagált azokra a kijelentésekre, amelyekkel Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter indokolta az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött, többéves közfeladat-finanszírozási szerződés felmondását.

A kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter rámutatott, hogy a demokratikus elvekre vonatkozóan a szikár tény nem más mint, hogy az Élvonal Alapítványról szóló törvényt az Országgyűlés 2025. június 11-i ülésén 133 igen, 38 tartózkodás és 12 nem szavazattal fogadta el.

Azaz még az akkori ellenzéki képviselők nagy része sem utasította el a javaslatot, hanem a támogató tartózkodást választották.

A törvény tartalmazta mindazon csúcskutatási, tehetséggondozási célokat, a kiváló kutatók hazahívását, egyetemekkel való összekapcsolását, és innovációt, amely a hatéves szerződés alapja – emlékeztetett. Hozzátette: az Országgyűlés döntését kormánydöntés követte, amely megteremtette a jogi alapot arra, hogy hosszú távú szerződést kössön a kormány nevében a Kulturális és Innovációs Minisztérium az Alapítvánnyal.