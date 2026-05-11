Most érkezett: villamosbaleset történt, erre készülhetnek a budapesti utasok

Villamosbaleset történt Kőbányán a Maglódi úton a Sibrik Miklós út közelében hétfő reggel. A 28-as, a 28A és a 37-es villamos helyett az Új köztemető és a Kada utca / Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. A 95-ös és a 195-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk – tájékoztatott a BKK Info a Facebook-oldalán hétfő reggel 8 óra után pár perccel.

A katasztrófavédelem is tájékoztatást adott ki a villamosbaleset kapcsán

A baleset kapcsán a katasztrófavédelem a következő tájékoztatást adta: Villamosnak hajtott egy személyautó a X. kerületi Maglódi úton, a Szentimrey utcánál. A szerelvényen harmincan utaztak, mindannyian saját erőből el tudták hagyni a villamost. A műszaki mentési munkálatokhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, a társhatóságokat és a közösségi közlekedési társaság szakembereit is a helyszínre kérték.

Frissítés

„A 28-as, a 28A és a 37-es villamos újra a teljes útvonalon közlekedik.” – közölte hétfő délelőtt negyed tízkor a BKK Info.